Gaz au Maghreb: des dizaines de millions d’euros investis

Photo d'illustration

Le Maghreb, véritable réservoir d’hydrocarbures, possède des gisements considérables de gaz naturel et de pétrole, particulièrement en Algérie et en Libye. Cette richesse souterraine, découverte durant la période coloniale, a façonné l’économie de la région depuis les indépendances. L’Algérie, notamment, figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel, avec des réserves prouvées dépassant les 4500 milliards de mètres cubes, alimentant significativement l’Europe via ses infrastructures de transport.

Un investissement massif pour maintenir la compétitivité

Sonatrach, le géant algérien des hydrocarbures, renforce sa position sur le marché européen en injectant 64,3 millions d’euros dans la maintenance du gazoduc Medgaz en 2023. Cette augmentation de 11% par rapport à 2022 traduit la volonté du groupe de consolider ses infrastructures face à la montée en puissance du gaz naturel liquéfié américain. Les fonds, déployés en partenariat avec Naturgy et Blackrock, ciblent principalement l’inspection et l’entretien des turbocompresseurs et turbogénérateurs, composants essentiels du réseau.

Une bataille commerciale intense sur le marché européen

La concurrence s’intensifie entre les fournisseurs de gaz naturel en Europe. Les États-Unis ont momentanément dépassé l’Algérie comme premier fournisseur de l’Espagne en novembre dernier, couvrant 37% de la demande nationale contre 27,6% pour le gaz algérien. Medgaz, détenu à 51% par Sonatrach et 49% par Naturgy, maintient néanmoins sa rentabilité avec un chiffre d’affaires proche des 300 millions d’euros, malgré une légère baisse des bénéfices à 132 millions d’euros en 2023.

Une stratégie de long terme pour garantir l’approvisionnement

Le modèle économique de Medgaz repose sur des contrats de réservation de capacités s’étalant sur deux décennies, prolongeables de 15 ans. Ces accords, incluant des clauses « ship or pay », garantissent une facturation intégrale du transport gazier, indépendamment de l’utilisation effective par les clients. Cette approche assure des revenus stables tout en permettant des investissements continus dans l’infrastructure, comme l’illustre l’installation d’un nouveau turbocompresseur augmentant la capacité de 2 milliards de mètres cubes. Le gazoduc, reliant directement Beni Saf à Almeria, demeure l’une des routes d’approvisionnement les plus économiques vers l’Europe méridionale, renforçant la position stratégique de l’Algérie sur le marché énergétique européen.