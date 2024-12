Ghana : John Dramani annonce une nouvelle ère pour le cacao

Photo DR

Le cacao, pilier de l’économie ghanéenne, est au cœur d’une profonde mutation. Sous la pression des producteurs et des autorités, le système de gestion actuel, piloté par l’Office du cacao (Cocobod), est vivement critiqué. Face à cette situation, le nouveau président élu, John Dramani Mahama, a annoncé des réformes ambitieuses pour revitaliser cette filière. Parmi les mesures envisagées, la restructuration du Cocobod est une priorité. Accusé d’inefficacité et de lourdeur administrative, l’organisme devrait voir ses prérogatives réduites et le secteur privé davantage impliqué. L’objectif est clair : permettre aux producteurs de bénéficier directement des fruits de leur travail. Mahama s’interroge ainsi : « Pouvons-nous concevoir une entreprise publique qui encadre la qualité, tout en garantissant un paiement direct aux agriculteurs ? »

Parallèlement, le président élu souhaite relancer une production en berne. Les chiffres sont alarmants : les récoltes ont chuté de plus de 60% en quelques années, atteignant leur plus bas niveau depuis des décennies. Pour inverser cette tendance, Mahama devra s’attaquer à plusieurs défis, dont l’amélioration des conditions de culture, la lutte contre les maladies et les parasites et l’offre des prix rémunérateurs aux producteurs. La réforme du système de commercialisation est un autre chantier majeur. Le Cocobod a récemment mis en place un nouveau mode de financement, en s’appuyant plutôt sur les avances des multinationales. Si cette mesure permet d’éviter les coûts élevés liés aux prêts bancaires, elle concentre le pouvoir entre les mains de quelques grands acteurs internationaux, au détriment des petits acheteurs locaux. Cette situation suscite de vives inquiétudes chez les producteurs et les opérateurs ghanéens, qui craignent d’être exclus.

Les réformes annoncées par Mahama offrent une opportunité de redresser la situation et de construire un modèle plus équitable et durable. Le véritable défi réside dans la capacité à redonner de la transparence et de l’équité à une filière où les petits producteurs et les acheteurs locaux peinent à trouver leur place dans un marché de plus en plus concentré. À 66 ans, l’ancien président ghanéen John Dramani a été vainqueur de l’élection présidentielle ghanéenne du samedi 07 décembre 2024 face au vice-président Mahamudu Bawumia.