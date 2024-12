Hydrocarbures en Afrique : Shell veut investir dans un projet

Photo : Reuters

Le géant énergétique Shell réaffirme son engagement sur le continent africain en validant un nouveau projet d’envergure au Nigeria. Sa filiale, Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo), a récemment annoncé la décision finale d’investissement (FID) pour le projet Bonga North, un développement en eaux profondes situé au large des côtes nigérianes.

Le projet Bonga North s’inscrit dans la stratégie de Shell visant à maintenir sa production de pétrole et de gaz en Afrique. Il consiste à forer et équiper 16 puits, répartis équitablement entre puits de production et puits d’injection d’eau. Ces installations seront connectées par un système sous-marin à la plateforme flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Bonga, déjà opérée par Shell.

Les travaux incluent également des modifications sur cette plateforme principale et l’installation de nouveaux équipements sous-marins. À terme, le projet devrait permettre d’exploiter plus de 300 millions de barils équivalent pétrole, avec une production de pointe estimée à 110 000 barils par jour.

Avec ce projet, Shell réaffirme son rôle de leader dans l’exploitation en eaux profondes en Afrique. Bonga North, dont le premier pétrole est attendu avant la fin de la décennie, constitue une réponse aux défis énergétiques mondiaux tout en consolidant l’importance du Nigeria sur la carte énergétique internationale.

En plus de stimuler la production pétrolière, le projet offre des opportunités pour le développement local, en générant des emplois et en favorisant le transfert de compétences. Ces bénéfices s’inscrivent dans une volonté de contribuer au développement durable des communautés locales, tout en répondant à la demande croissante d’énergie à l’échelle mondiale.

L’investissement dans Bonga North reflète également la stratégie globale de Shell d’accroître ses capacités en Afrique, un continent qui regorge de ressources énergétiques. Ce projet vient confirmer l’engagement à long terme de la compagnie envers le Nigeria, en tant que pilier stratégique pour son activité pétrolière et gazière.