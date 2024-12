Immigration en France: augmentation drastique des interpellations

Bruno Retailleau (CHRISTIAN HARTMANN)

La question migratoire occupe une place centrale dans le débat européen depuis la crise des réfugiés de 2015. Cette année-là, l’arrivée massive de plus d’un million de demandeurs d’asile avait provoqué de vives tensions entre les États membres de l‘Union européenne, conduisant à une remise en question du système d’asile européen. Depuis, les pays européens tentent d’adopter une approche commune, oscillant entre solidarité et fermeté, tandis que les routes migratoires se diversifient et que les drames humains se multiplient en Méditerranée.

Une intensification notable des contrôles

Les chiffres révélés par le ministère de l’Intérieur témoignent d’un durcissement significatif de la politique migratoire française. En octobre 2024, les autorités ont procédé à 13 321 interpellations d’étrangers en situation irrégulière, soit une hausse de 21,3% par rapport à la même période en 2023. Cette augmentation reflète la volonté politique de renforcer les contrôles sur le territoire national, conformément aux directives du ministre Bruno Retailleau, qui avait enjoint les préfets à obtenir des résultats tangibles.

Des éloignements en hausse mais des défis persistants

Les mesures d’éloignement prononcées par les autorités administratives et judiciaires ont connu une progression notable, avec 1 906 décisions en octobre 2024, représentant une augmentation de 18,8%. Les données montrent une évolution contrastée selon les types d’éloignement : si les expulsions forcées n’ont augmenté que de 6,6%, les départs volontaires aidés ont progressé de 26%. Plus remarquable encore, les éloignements spontanés ont enregistré une hausse spectaculaire de 68,6%, bien que leur comptabilisation reste parcellaire selon les autorités. Néanmoins, le taux d’exécution global des mesures d’éloignement demeure modeste, atteignant seulement 23% des décisions prononcées.

Des moyens renforcés pour une politique ambitieuse

Face à ces enjeux, le gouvernement a entrepris de doter les services préfectoraux de ressources supplémentaires. L’objectif est double : assurer l’efficacité des procédures d’éloignement tout en garantissant un traitement administratif rigoureux des dossiers. Cette mobilisation des moyens humains, matériels et budgétaires traduit la détermination des autorités à mettre en œuvre une politique migratoire plus stricte, alors que la Commission européenne prépare de nouvelles dispositions législatives visant à faciliter l’expulsion des migrants en situation irrégulière.