Kim Jong-Un veut attirer des touristes en Corée du Nord

Le leader suprême nord-coréen affiche ses ambitions touristiques avec la présentation d’un nouveau complexe hôtelier côtier. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer la Corée du Nord en destination touristique, notamment à travers le développement du projet Wonsan-Kalma sur la côte est du pays. Kim Jong-Un considère ces nouvelles infrastructures comme essentielles pour attirer les visiteurs étrangers et moderniser l’image de son pays. Le 29 décembre, accompagné de sa fille Kim Ju Ae, le dirigeant nord-coréen a effectué une visite d’inspection des nouvelles installations. Les médias officiels ont rapporté sa « grande satisfaction » face à ces aménagements, qu’il envisage comme cadre potentiel pour des événements diplomatiques et culturels d’envergure. Publicité Les images diffusées par l’agence de presse KCNA montrent le père et sa fille parcourant les allées du complexe et longeant le littoral, au milieu d’établissements hôteliers encore inoccupés. Cette mise en scène médiatique souligne l’importance stratégique accordée au projet Wonsan-Kalma, considéré comme l’un des chantiers phares du régime. Cette initiative intervient après la réouverture des frontières du pays en août 2023, marquant la fin d’une période d’isolement strict de près de quatre ans imposée durant la pandémie de Covid-19. Le tourisme reste cependant très restreint : seul un groupe de touristes russes, fort d’une centaine de personnes, a pu visiter Pyongyang et les environs de Wonsan en février, témoignant du rapprochement croissant entre la Russie et la Corée du Nord depuis le début du conflit en Ukraine. Les experts soulignent que cet intérêt pour le développement touristique n’est pas nouveau. Dès son arrivée au pouvoir, Kim Jong Un a manifesté sa volonté de faire du tourisme un levier de développement économique pour son pays. Le complexe de Wonsan-Kalma représente aujourd’hui la concrétisation la plus visible de cette ambition.