Le port de Douala se modernise : un chantier de 2,3 milliards de FCFA annoncé

Le port autonome de Douala, au Cameroun, va connaître d’importants travaux de modernisation. L’entreprise française Jean Negri et Fils a remporté l’appel d’offres international du 24 septembre 2024 pour remplacer les défenses d’accostage cylindriques des quais 1 à 13. Ces équipements, essentiels à la sécurité des navires lors des manœuvres d’accostage, seront entièrement renouvelés.

Ce chantier vise à renforcer la sécurité des opérations portuaires, un aspect crucial pour assurer la fluidité et l’efficacité des activités maritimes. Le projet, d’un montant de 2,3 milliards de francs CFA, s’étalera sur une année. Il est financé par le budget du port et permettra d’améliorer considérablement la sécurité des opérations portuaires. Les nouvelles défenses d’accostage, plus résistantes et performantes, permettront aux navires de s’amarrer sans risque d’endommager leurs coques, contribuant ainsi à la performance globale du port de Douala.

Ce n’est pas la première fois que Jean Negri intervient au port de Douala. L’entreprise française a déjà réalisé d’importants travaux, comme la construction d’un nouveau quai polyvalent en 2023 qui a coûté 10,2 milliards FCFA. Les défenses d’accostage sont des dispositifs placés sur les quais pour protéger les coques des navires lors de l’accostage. Leur rôle est essentiel pour prévenir les chocs et les dommages pouvant survenir pendant les manœuvres portuaires. Le port de Douala est l’un des plus fréquentés de la région et joue un rôle clé dans le commerce international. Grâce à cette nouvelle installation, le port pourra offrir une meilleure sécurité aux navires, améliorant ainsi son attractivité et son efficacité.