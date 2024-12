Les danses cérémonielles et royales du royaume de Danxomè: un riche patrimoine menacé de disparition

Photo : DR

Le royaume de Danxomè (ou Dahomey), qui a prospéré entre le XVIIᵉ et le XIXᵉ siècle dans l’actuel Bénin, est célèbre pour son histoire glorieuse, ses pratiques culturelles riches et ses rituels somptueux. Parmi ces traditions, les danses cérémonielles et royales occupent une place centrale. Reflet d’une culture vibrante et d’un profond respect pour les ancêtres et les divinités, ces danses, autrefois incontournables, font face à des défis menaçant leur survie dans le monde moderne. Au royaume de Danxomè, les danses cérémonielles et royales étaient plus qu’un divertissement. Elles étaient des expressions culturelles et spirituelles codifiées. Chaque danse avait une signification précise et s’inscrivait dans un contexte bien défini. Ainsi on pouvait avoir desdanses d’hommage aux ancêtres, souvent exécutées lors des cérémonies de commémoration ou des funérailles royales. Les danses Vodoun étaient dédiées aux divinités Vodoun, qui jouent un rôle central dans la spiritualité du royaume. Chaque divinité, comme Heviosso (dieu du tonnerre) ou Mami Wata (esprit des eaux), avait une danse spécifique, exécutée avec des costumes et accessoires sacrés. Les danses guerrières mettaient en scène des mouvements énergiques pour célébrer les victoires militaires du royaume. Les danses d’apparat étaient organisées pour démontrer la richesse et la grandeur de la cour.

Un art en voie de disparition

Si les danses cérémonielles et royales du Danxomè ont traversé les siècles, elles sont aujourd'hui confrontées à des menaces majeures. Les jeunes générations, influencées par la culture urbaine et les musiques contemporaines, s'éloignent des traditions ancestrales. Les danses royales, jugées trop archaïques, peinent à susciter l'intérêt des jeunes. Ensuite, la transmission orale, essentielle pour perpétuer ces danses, s'essouffle. Les anciens, dépositaires des mouvements, des rythmes et des chants associés, disparaissent sans pouvoir transmettre leurs connaissances. Enfin, avec la chute du royaume de Danxomè au XIXᵉ siècle et la colonisation, les structures politiques et culturelles qui portaient ces danses ont été démantelées. Certaines pratiques religieuses et royales associées à ces danses ont été abandonnées ou marginalisées.

