Les lauréates du prix de la fondation L’Oréal échangent avec les élèves du Ceg Gbégamey

Au lendemain de leur distinction, les 30 lauréates de la 15ᵉ édition du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne pour les Femmes et la Science se sont rendues au Collège d’Enseignement Général de Gbégamey, à Cotonou. L’objectif était d’échanger avec les apprenants et de partager leurs expériences. La séance, organisée au sein de l’établissement, a connu la présence de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Mewanou, de la vice-présidente de la Fondation L’Oréal, ainsi que de la représentante de l’UNESCO.

Certaines lauréates ont été invitées à présenter brièvement leur domaine de recherche et le sujet qui leur a valu cette distinction. Parmi elles, les deux Béninoises, Marie-Marthe Chabi, doctorante en sciences de la vie, et Loukaïya Zorobouragui, étudiante en agronomie à l’Université de Parakou, ont partagé avec les élèves leurs motivations à s’engager dans la recherche scientifique. À l’instar de leurs consœurs de Madagascar et du Cameroun, elles ont expliqué comment elles surmontent les défis liés à ce secteur.

Publicité

Alexandra Palt, vice-présidente de la Fondation L’Oréal, a profité de l’occasion pour rappeler les statistiques concernant les femmes dans la recherche scientifique en Afrique. Selon elle, seuls 2,7 % des chercheurs dans le monde sont africains, ce qui représente 124 chercheurs pour un million d’habitants. Elle a souligné que l’Afrique a un besoin urgent de recherches menées par des Africains et pour l’Afrique. En mettant en lumière les défis auxquels fait face la recherche scientifique sur le continent, elle a particulièrement insisté sur ceux rencontrés par les femmes : discrimination, stéréotypes, et difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle. Malgré ces obstacles, elle a encouragé la jeune génération à intégrer la communauté scientifique.

Depuis la création du prix, 240 lauréates ont bénéficié d’un soutien financier. « Ce nombre doit continuer à croître. Nous sommes là pour vous inspirer et vous aider à rêver d’un avenir où vous relèverez des défis majeurs pour vos communautés », a-t-elle affirmé. Paulette Okpéitcha, secrétaire générale de la Commission nationale béninoise pour l’UNESCO, a félicité les lauréates pour leurs efforts et les a encouragées à poursuivre leur engagement dans les sciences. La ministre Véronique Tognifodé Mewanou a, quant à elle, exprimé sa gratitude envers la Fondation L’Oréal et l’UNESCO pour cette initiative alignée sur les ambitions du gouvernement. « Le Bénin est fier d’accueillir un tel événement. Mon souhait est que vous inspiriez d’autres femmes. Vous êtes des modèles, et cette séance de sensibilisation est l’une des meilleures », a-t-elle déclaré.

Rappelons que les noms des 30 lauréates ont été annoncés lors d’une cérémonie à Cotonou, le mardi 10 décembre 2024. Le Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne pour les Femmes et la Science vise à promouvoir l’excellence scientifique et à encourager les femmes à s’investir dans ce domaine. Il récompense des travaux novateurs offrant des solutions aux défis majeurs du continent.