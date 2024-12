Maghreb: alerte météorologique de niveau « orange » émise dans ce pays

Le royaume chérifien fait face à une situation météorologique préoccupante, marquée par une importante baisse des températures et d’abondantes précipitations neigeuses. Un bulletin d’alerte météorologique de niveau « orange » vient d’être diffusé par la Direction générale de la météorologie (DGM), signalant un épisode hivernal particulièrement rigoureux qui touchera plusieurs régions du pays.

L’impact le plus sévère de cette vague de froid se manifestera dans les zones montagneuses, où les accumulations neigeuses pourraient atteindre 40 centimètres par endroits. Les provinces d’Azilal, Midelt, Béni Mellal, ainsi que les régions de Tinghir, Al Haouz, Taroudant et Ouarzazate seront particulièrement exposées à ces conditions hivernales exceptionnelles. Le manteau neigeux s’étendra également aux territoires d’Ifrane, Chichaoua et Boulemane.

Le mercure connaîtra une chute spectaculaire, avec des températures minimales oscillant entre -5 et 3 degrés Celsius. Cette masse d’air glacial n’épargnera pas les provinces orientales du pays, notamment Figuig et Jerada, ainsi que les zones montagneuses de Guercif, Taza, Taourirt, Khénifra et Tiznit, où des températures négatives sont anticipées.