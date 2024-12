Maghreb: ce pays se considère comme un « modèle de paix et de tolérance »

Photo : DR

La région du Maghreb traverse une période particulièrement délicate, marquée par des défis sécuritaires et diplomatiques majeurs. Les tensions persistantes entre l’Algérie et le Maroc concernant la question du Sahara occidental ont conduit à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette situation s’ajoute à l’instabilité qui règne en Libye et aux préoccupations liées à la menace terroriste dans la bande sahélo-saharienne. Les enjeux migratoires et les défis économiques accentuent également les tensions régionales, tandis que la concurrence pour le leadership régional continue d’influencer les relations interétatiques.

Une approche sociétale fondée sur le pluralisme

Le Maroc affirme avoir développé une approche distinctive en matière de gouvernance et de cohésion sociale. Lors des « Rencontres de l’Université Euromed de Fès », le ministre Younes Sekkouri a mis en avant les fondements concrets de cette stratégie nationale. Le modèle marocain repose sur une organisation multidimensionnelle intégrant les aspects sociaux, sportifs, diplomatiques et économiques. Cette approche pragmatique vise à développer une société plurielle où la diversité constitue un atout plutôt qu’une source de division.

Publicité

L’ambition d’un rayonnement international

La diplomatie marocaine déploie des efforts considérables pour promouvoir son modèle sociétal à l’international. Les autorités marocaines soulignent particulièrement leur engagement envers la démocratie et le pluralisme politique comme piliers essentiels de leur vision. Cette démarche témoigne d’une volonté de positionner le royaume comme un interlocuteur crédible sur la scène mondiale, capable de contribuer aux dialogues sur les enjeux contemporains tels que l’intelligence artificielle, les changements climatiques et les migrations.

Les défis de la confiance internationale

Les « Rencontres de l’Université Euromed de Fès » ont permis d’aborder les questions cruciales de notre époque. Les discussions ont notamment porté sur l’intelligence artificielle et son impact sur l’intégrité de l’information, ainsi que sur les phénomènes climatiques extrêmes. La participation d’éminentes personnalités internationales à cet événement témoigne de l’importance accordée au dialogue et à la recherche de solutions communes. Le ministre Sekkouri a notamment souligné la nécessité d’examiner la manière dont les différents projets de société sont élaborés, invitant à une réflexion sur la paix intérieure des nations comme préalable à toute construction collective.