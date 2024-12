Maghreb: une compagnie aérienne se démarque dans un domaine

Photo Unsplash

La persistance des inégalités entre hommes et femmes dans le monde professionnel demeure une réalité tenace. Malgré les avancées législatives et les initiatives en faveur de la parité, les femmes restent sous-représentées dans de nombreux secteurs, particulièrement dans les domaines techniques et scientifiques. Les écarts salariaux persistent même dans les économies développées, tandis que l’accès aux postes de direction reste limité pour la gent féminine. Cette situation est d’autant plus marquée dans certains secteurs traditionnellement masculins, comme l’aviation.

Une performance remarquable dans l’aviation civile

Air Algérie bouscule les codes établis en affichant des statistiques encourageantes en matière de parité. La compagnie nationale compte 24% de femmes dans ses effectifs globaux, mais c’est surtout dans le domaine du pilotage que ses résultats interpellent : 6% de ses pilotes sont des femmes, surpassant la moyenne mondiale de 5,8% établie par l’International Society of Women Airline Pilots. Cette performance prend tout son relief quand on la compare aux géants du transport aérien : Qatar Airways plafonne à 2,4%, Emirates Airlines à 2,2%, tandis que Singapore Airlines ne compte que 0,4% de femmes aux commandes de ses appareils.

Des avancées significatives dans les métiers techniques

La compagnie algérienne ne limite pas son engagement à la seule formation des pilotes. Le secteur de la maintenance, domaine technique exigeant, compte 11% de femmes parmi ses effectifs. Cette présence féminine dans un univers historiquement masculin témoigne d’une évolution des mentalités et d’une politique d’entreprise résolument tournée vers l’égalité professionnelle. Le PDG Hamza Benhamouda a d’ailleurs réaffirmé cette orientation lors du lancement de la Fondation de la femme algérienne, soulignant le rôle crucial des collaboratrices dans le développement de l’entreprise.

Une dynamique porteuse d’avenir

La signature d’un partenariat entre Air Algérie et la Fondation des femmes algériennes, annoncée par sa présidente Meriem Chehih, renforce cette trajectoire. Cette collaboration marque une étape supplémentaire dans la promotion de l’égalité professionnelle. Les résultats obtenus par Air Algérie démontrent qu’une politique volontariste peut efficacement combattre les stéréotypes de genre, même dans les bastions traditionnellement masculins. Cette réussite pourrait inspirer d’autres compagnies aériennes du Maghreb et au-delà, prouvant que la mixité professionnelle enrichit le secteur aéronautique plutôt que de le fragiliser.