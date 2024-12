Maghreb : la Russie détrône la France et devient le principal fournisseur de blé de ce pays

Photo Unsplash

La Russie, premier exportateur mondial de blé tendre, s’impose comme un acteur clé dans l’approvisionnement de nombreux pays. Grâce à sa production massive, elle a récemment gagné du terrain sur les marchés traditionnels dominés par d’autres exportateurs. Au Maroc, elle est désormais le principal fournisseur de blé, supplantant la France, une position acquise depuis août 2024.

Cette transformation s’inscrit dans le cadre d’une dynamique renforcée entre Moscou et Rabat. Au cœur de cette évolution figure un protocole d’accord signé le 29 novembre 2024 à Casablanca entre la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) et l’Union des exportateurs et producteurs russes de céréales (Rusgrain Union). Cet accord, d’une durée initiale d’un an avec possibilité de renouvellement, vise à faciliter l’importation et la distribution du blé russe sur le marché marocain. Il s’ajoute aux contrats déjà conclus cette saison entre exportateurs russes et importateurs marocains, garantissant une livraison fluide aux meuniers locaux.

Publicité

La campagne 2024-2025, qui s’étend de juin 2024 à mai 2025, marque un tournant décisif pour les relations commerciales entre les deux pays. Jusqu’à présent, environ 650 000 tonnes de blé tendre ont été exportées de Russie vers le Maroc, et les volumes devraient atteindre un million de tonnes d’ici la fin de la saison. Ce chiffre témoigne de l’ambition de la Russie de consolider sa position sur ce marché, avec des objectifs à long terme atteignant 1,5 million de tonnes par an.

L’impact de ce partenariat dépasse le simple cadre commercial. Il redéfinit les flux d’approvisionnement dans une région historiquement liée aux céréales françaises. En devenant le principal fournisseur du Maroc, la Russie confirme sa stratégie d’expansion dans le Maghreb et renforce son rôle sur la scène agricole internationale. Pour le Maroc, cette diversification des importations offre des opportunités de sécuriser son approvisionnement en blé, un produit stratégique pour son économie.