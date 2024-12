Niger : un réseau de cybercriminels démantelé

La Direction de la police judiciaire (DPJ) au Niger a mis fin aux activités d’un réseau d’escrocs en ligne. Neuf personnes ont été arrêtées après avoir escroqué 40 millions de francs CFA à 54 victimes. Les malfaiteurs contactaient leurs cibles en se faisant passer pour des amis, leur proposant de fausses affaires commerciales, notamment l’exportation de miel ou de beurre de karité à destination de prétendus partenaires en Turquie ou en Chine. Une fois l’argent envoyé, ils disparaissaient et mettaient fin à tout contact.

La Division de la lutte contre la cybercriminalité au Niger a enregistré une forte hausse des plaintes pour escroqueries en ligne entre juillet et août 2024. Près de 3 000 personnes ont signalé avoir été victimes d’une plateforme frauduleuse nommée « Data Robot ». Cette plateforme promettait des gains rapides grâce à des investissements dans l’intelligence artificielle (IA) et la robotique. Les escrocs ont ainsi réussi à arnaquer leurs victimes de plus d’un milliard de francs CFA. Les enquêteurs ont arrêté six personnes impliquées dans cette affaire. Les victimes, souvent à la recherche de revenus complémentaires, incluent des retraités, des étudiants, des commerçants et même des agents des forces de l’ordre.

Il faut noter qu’en juin 2024, le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a promulgué une ordonnance modifiant la loi n° 2019-33 du 3 juillet 2019 sur la répression de la cybercriminalité. Cette réforme vise à alourdir les sanctions pour les infractions commises via des moyens de communication électroniques. Les nouvelles dispositions prévoient des peines plus sévères pour des délits tels que la diffamation, l’injure et la diffusion de contenus troublant l’ordre public ou portant atteinte à la dignité humaine. Conformément à l’article 29 modifié, toute personne reconnue coupable de diffamer ou d’imputer un fait portant atteinte à l’honneur d’une personne ou d’une entité via des moyens électroniques encourt désormais jusqu’à trois ans de prison et une amende maximale de cinq millions de francs CFA. Une loi qui renforce le cadre juridique pour mieux lutter contre les abus en ligne.