Sur la scène internationale, l’Algérie émerge comme un acteur diplomatique crédible dans la lutte contre les armements nucléaires. Sa trajectoire politique trouve ses racines dans un passé douloureux : entre 1960 et 1966, le pays a subi 17 essais nucléaires sur son territoire, principalement à Reggane et In Ekker, réalisés par la France. Ces traumatismes ont forgé une détermination sans faille à promouvoir la paix et la sécurité mondiale.

La reconnaissance de cet engagement est venue récemment de Robert Floyd, secrétaire exécutif de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). Lors de sa visite officielle, le diplomate a souligné avec force l’importance du rôle algérien, saluant la constance et la profondeur de l’approche du pays dans la promotion du désarmement.

Les initiatives diplomatiques de l’Algérie se déclinent à travers plusieurs actions concrètes. La ratification précoce du Traité de Pelindaba, qui vise à créer une zone africaine exempte d’armes nucléaires, illustre sa stratégie de long terme. Dès 1996, le pays signait le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, confirmant son engagement par une ratification officielle en 2003.

La dimension scientifique accompagne cette dynamique diplomatique. L’inauguration du Centre national de données, rattaché au Commissariat à l’énergie atomique, témoigne de la volonté de développer des expertises techniques au service du désarmement. Un récent atelier international sur les technologies de surveillance des essais nucléaires, organisé à destination des pays arabophones, a encore renforcé cette image d’acteur engagé.

Robert Floyd a particulièrement souligné la convergence historique entre l’Algérie et son propre pays, l’Australie, tous deux ayant subi des essais nucléaires. Cette expérience partagée renforce la conviction que l’élimination des armements nucléaires nécessite une solidarité internationale active.

La politique étrangère algérienne se distingue par sa vision globale de la sécurité. Au-delà des enjeux régionaux, le pays contribue significativement aux efforts internationaux pour construire un monde débarrassé de la menace nucléaire, transformant un héritage douloureux en un puissant moteur de paix.