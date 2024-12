Plan de travail 2025 : Les cadres de l’Institut Parlementaire du Bénin échangent à Grand-Popo 

He Sèdami MEDEGAN FAGLA, Photo : Facebook

Les cadres de l’Institut Parlementaire du Bénin (IPAB) sont en retraite à Grand-Popo depuis le mardi 10 Décembre 2024. Ceci dans l’objectif de réfléchir et d’échanger autour du plan de travail annuel 2025 sans oublier le diagnostic des activités menées au cours de l’année 2024. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du président de l’Assemblée nationale, Moukaram Badarou qui a remercié l’IPAB pour le travail notamment la directrice, l’honorable Sèdami Mèdégan Fagla pour son management et son leadership.

L’intérêt de cette rencontre est de passer en revue les forces et faiblesses du plan de travail annuel 2024 en ce qui concerne sa mise en œuvre. Elle aidera aussi à valider le rapport d’activités annuel à soumettre au conseil d’orientation et l’adoption du plan de travail annuel 2025. Une opportunité pour madame la directrice, l’honorable Sèdami Mèdégan Fagla de remercier le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbéhounou Vlavonou pour avoir favorisé la tenue de cet atelier d’échanges et de diagnostic. Elle a fait la genèse de l’IPAB née des centres de la cellule d’analyse des politiques de développement de l’Assemblée nationale. Elle a tracé la ligne des défis à relever en 2025, l’année préélectorale à savoir la présence sur les thématiques pouvant permettre de renforcer la culture démocratique dans notre pays. Le directeur adjoint de cabinet a remercié l’IPAB pour ses nombreuses efforts et de la disponibilité de l’autorité parlementaire à appuyer toutes les initiatives de nature à apporter un plus à l’institution parlementaire. Trois présentations ont meublé les travaux et ont permis aux cadres de l’IPAB d’avoir la lumière nécessaire pour faciliter les échanges favorables aux performances. Il s’agit de la revue annuelle des activités menées en 2024, l’évolution des relations avec les partenaires et ses perspectives sans perdre de vue la présentation du plan de travail annuel 2025.