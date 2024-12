Présence supposée de bases militaires étrangères : Talon répond aux accusations du Niger

Depuis plusieurs mois, les relations entre le Bénin et le Niger traversent une période de fortes turbulences. Le contexte tendu a été exacerbé par des accusations formulées par le Président Tiani à l’encontre du Bénin. C’est dans ce contexte que le Président Patrice Talon a pris la parole pour se prononcer sur la supposée présence de bases militaires étrangères.

Lors de sa visite à la caserne de Dessa, le 30 décembre 2024, Patrice Talon s’est adressé directement aux forces armées béninoises, tout en abordant les accusations provenant de certains voisins, notamment le Niger. Ces accusations concernent les infrastructures militaires modernes du Bénin, suspectées d’abriter des bases militaires étrangères. Le Président Talon a répondu aux suspicions concernant ces infrastructures, les présentant comme des symboles de souveraineté et des outils stratégiques dans la lutte contre l’insécurité transfrontalière.

Publicité

Il a notamment déclaré : « La caserne de Dessa à Allada est enviée de toute part. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme et l’insécurité transfrontalière dont la fonctionnalité et le confort sont tout aussi enviés, au point qu’elles sont suspectées d’être des bases étrangères occidentales par nos voisins». Le Chef de l’État a profité de cette occasion pour mettre en avant le rôle stratégique des bases opérationnelles dans la lutte contre le terrorisme et pour réitérer son soutien indéfectible aux forces armées.

Il a souligné leur importance dans la préservation de l’intégrité territoriale et la protection des populations béninoises. « Si nous en faisons autant, c’est parce que vous le méritez et que nous vous faisons confiance », a-t-il affirmé, invitant les militaires à redoubler d’efforts pour répondre aux défis sécuritaires. Cette sortie présidentielle intervient dans un contexte où le Bénin a convoqué la chargée d’affaires du Niger pour s’expliquer sur les propos tenus récemment par le Général Tiani.

Ce geste diplomatique reflète la volonté béninoise de gérer ce différend par des voies officielles tout en affirmant une position ferme. La crise actuelle met en lumière les défis géopolitiques dans la sous-région, où la lutte contre l’insécurité et les tensions politiques entre États voisins restent des sujets de préoccupation majeure. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)