Promotion de fin d’année : Canal+Bénin lance deux offres et de nouveaux programmes pour les fêtes

Canal+Bénin a officiellement lancé sa campagne dénommée ‘‘Chaque jour est une fête’’ le lundi 2 décembre 2024 à son agence de Saint-Michel à Cotonou. À cette occasion, la directrice générale de Canal+ Bénin et son équipe ont dévoilé les nouvelles offres pour accompagner les abonnés en cette période de fêtes de fin d’année.

‹‹ À Canal+, il y a toujours des surprises en fin d’année. Nous vous proposons des offres inédites pour que chaque jour soit une fête ››, a déclaré la directrice générale de Canal+ Bénin, Yacine Alao. À l’approche des fêtes de fin d’année, Canal+Bénin invite ses anciens et nouveaux abonnés à vivre le meilleur de la télé à travers cette campagne promotionnelle. Première bonne nouvelle, le décodeur HD (Haute Définition) passe de 5 000 à 1000 FCFA à partir de la formule Evasion jusqu’au 31 décembre 2024. D’autre part, les abonnés bénéficient de 30 jours de bonus offerts à la formule Tout Canal+ pour tout réabonnement effectué sur leur dernière formule. Par exemple, un abonné à la formule Access de 5000 francs CFA qui se réabonne à cette même formule bénéficiera de toutes les chaines de Canal+ pendant 30 jours. « Nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à rejoindre notre famille pour profiter de la programmation exceptionnelle que nous avons préparée pour le mois de décembre », a laissé entendre la directrice générale de Canal+Bénin.

Ces offres promotionnelles sont accompagnées d’une programmation spéciale pour vivre des moments festifs en famille avec des séries inédites telles que Eki saison 2 Paris Has Fallen sur Canal+ et, sur A+ Bénin, la série Apparences, la toute première saga familiale tournée au Bénin qui sera diffusée à partir du 23 décembre sur la chaine miroir du pays. Il y a aussi des programmes jeunesse pour embarquer les enfants dans des aventures extraordinaires avec Spider-Man New Génération, Pokou 2, Reine et Princesse, Wish et les trois volets hilarants d’Hôtel Transylvanie. Sans oublier le meilleur du sport pour vibrer au rythme des plus grandes compétitions avec la Premier League et le Boxing Day à vivre en direct le 26 décembre ; la Ligue 1 ; l’Uefa Champions League, la liga et la Nba Christmas Day. Les abonnés de Canal+ vont également retrouver la deuxième édition du Canal Comedy Club Cotonou, un programme qui met en lumière le talent des humoristes locaux et la nouvelle série Alokan, réalisée par Sèdo Tossou.