RDC : explosion d’un obus au palais de justice de Goma

Photo Tripadvisor

La ville de Goma en République démocratique du Congo a été secouée par une nouvelle explosion, cette fois-ci dans l’enceinte du palais de justice du quartier Kyeshero, semant la panique parmi les habitants voisins.

Dans la soirée du dimanche 29 décembre 2024, un engin explosif non identifié a provoqué une détonation qui a endommagé une partie du bâtiment et brisé plusieurs vitres. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer lors de cet incident qui s’est produit aux alentours de 20 h. Les experts en matière de sécurité et les enquêteurs sont à pied d’œuvre pour analyser les débris de l’engin explosif, espérant trouver des indices pouvant conduire aux responsables.

Une série d’explosions est survenue dans la région ces dernières semaines. Les quartiers Himbi, Kyeshero et Mugunga avaient déjà été le théâtre d’événements similaires les 21 et 22 décembre 2024, laissant les autorités et la population dans l’incertitude quant à l’origine de ces actes. Les enquêtes sont en cours pour tenter d’identifier les auteurs de ces explosions et déterminer leurs motivations. La répétition de ces incidents suscite une vive inquiétude parmi les habitants de Goma, qui craignent pour leur sécurité. La population locale, encore sous le choc, appelle les autorités à agir rapidement pour élucider ces incidents et renforcer les mesures de sécurité dans la ville. Quant aux autorités locales, elles appellent la population au calme, les invitent à signaler toute activité suspecte dans leurs quartiers et assurent mettre tout en œuvre pour retrouver les responsables de ces actes et garantir la sécurité de tous.