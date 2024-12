RDC : flambée de violence dans l’est

Photo d'illustration

Les espoirs d’une accalmie dans l’est de la République démocratique du Congo se sont envolés ce week-end. Les combats ont repris de plus belle dans la région de Saké, près de Goma, opposant les forces gouvernementales aux rebelles du M23. Cette escalade de violence vient interrompre une période de relative tranquillité qui avait suivi les affrontements précédents. Parallèlement, les hostilités se poursuivent sur le front nord, notamment dans la région de Lubero. Les affrontements entre les forces armées et les rebelles ont causé la mort de deux civils et perturbé la vie quotidienne des populations.

Les tensions sont particulièrement vives dans la zone de Kasegbe, où des affrontements ont éclaté suite à l’arrestation de chauffeurs de taxi accusés de collaborer avec les rebelles. Cette nouvelle flambée de violence témoigne de la fragilité de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC. Les populations civiles sont les premières victimes de ces affrontements, subissant les conséquences des déplacements forcés, des pénuries et des exactions. Il est urgent de trouver une solution politique durable à ce conflit qui dure depuis plusieurs années et qui a des répercussions humanitaires désastreuses.

Une guerre nourrie par la course aux ressources naturelles

L’Est de la RDC est en proie à un conflit alimenté par la course aux ressources naturelles malgré de multiples accords de paix. Les groupes armés contrôlent les mines d’or, d’étain, de diamant et de coltan, des minéraux hautement prisés sur le marché mondial. Ce trafic illégal finance leurs activités et allonge la durée du conflit. Les pays voisins, comme le Rwanda et l’Ouganda, ainsi que des multinationales, profitent indirectement de cette exploitation illégale. Le contrôle des ressources minières est devenu l’enjeu central de ce conflit qui dure depuis des décennies. L’État, affaibli, est incapable d’imposer l’ordre et de protéger sa population. Les tentatives internationales de pacification se heurtent à la complexité du problème et à la collusion de certains acteurs locaux.