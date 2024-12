Ressources minières : nouvelle découverte d’or dans un pays d’Afrique

Photo loretlargent

La mine d’or de Séguéla en Côte d’Ivoire, exploitée par la société canadienne Fortuna Mining, continue de révéler son potentiel. En effet, la compagnie a annoncé le mardi 10 décembre 2024 avoir découvert sur ce site 19,2 tonnes d’or supplémentaires, soit 677 000 onces. Cette découverte est une excellente nouvelle, car elle permettra d’allonger la durée de vie de la mine qui était de huit ans et d’assurer la pérennité de l’exploitation. Avec une production prévue entre 126 000 et 138 000 onces d’or en 2024, Séguéla joue un rôle clé dans le secteur aurifère ivoirien. Sa contribution est d’autant plus notable que Fortuna Mining poursuit activement les explorations pour optimiser les performances du site. Bien que la mine affiche une production stable et prometteuse, les défis liés à l’épuisement des réserves incitent l’entreprise à investir dans des solutions durables.

Les réserves en or d’une mine sont comme un compte en banque : plus elles sont élevées, plus la mine peut produire longtemps. Cependant, l’exploitation entraîne une diminution progressive de ces réserves. C’est pourquoi il est essentiel de continuellement explorer et de découvrir de nouvelles ressources pour compenser cette baisse. Grâce à ces nouvelles découvertes, Fortuna Mining pourra maintenir un niveau de production stable à Séguéla pendant plusieurs années encore. La mine de Séguéla a commencé à produire de l’or en 2023 avec une production moyenne annuelle de 133 000 onces et a marqué un tournant pour l’industrie aurifère en Côte d’Ivoire. Les prévisions de production pour les prochaines années sont très encourageantes, et la découverte de ces nouvelles réserves vient renforcer l’optimisme des investisseurs et des autorités ivoiriennes. Le secteur minier joue un rôle important dans l’économie ivoirienne.

Le sous-sol ivoirien renferme d’importantes réserves d’or, évaluées à 600 tonnes, principalement concentrées dans les régions Nord, Centre, Ouest et Sud-Est. La production d’or en Côte d’Ivoire a fortement augmenté ces dernières années, passant de 23,5 tonnes en 2015 à plus de 51 tonnes en 2023. Cette hausse est due à la hausse du cours de l’or sur le marché mondial et à une meilleure régulation du secteur minier. L’or ivoirien, principalement exporté à l’état brut, représente une ressource importante pour le pays.