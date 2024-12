Retrait de la CEDEAO : les trois pays de l’AES maintiennent leur position

Les États du Sahel marquent une nouvelle étape dans leur coopération régionale. Réunis le vendredi 13 décembre 2024 à Niamey, les ministres de la Confédération des États du Sahel (AES) ont confirmé le retrait de leurs pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une décision jugée irrévocable. Lors de cette réunion présidée par Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération, les participants ont salué le discernement des chefs d’État de l’AES et leur engagement à répondre aux aspirations profondes de leurs populations.

Un accent particulier a été mis sur la libre circulation des personnes et des biens. Les ministres ont salué les progrès réalisés dans l’harmonisation des documents de voyage et d’identité, facilitant ainsi les déplacements au sein de la région. Parallèlement, les échanges commerciaux devraient être fluidifiés grâce aux avancées réalisées dans le domaine douanier. Une dynamique qui devrait contribuer à améliorer les conditions de vie des populations du Sahel.

Publicité

Face à la menace terroriste qui pèse sur la région, les États membres de l’AES ont réaffirmé leur détermination à coopérer étroitement dans le domaine de la sécurité. Ils ont salué les succès remportés par les forces armées conjointes dans la lutte contre les groupes terroristes et ont condamné les attaques perpétrées contre les civils et les forces de défense. Ils ont aussi insisté sur l’importance de la coordination entre les forces armées des trois pays, notamment à travers l’opérationnalisation d’une force unifiée. Ils ont conclu en exhortant les comités pluridisciplinaires à poursuivre leurs travaux pour garantir une transition harmonieuse après le retrait de la CEDEAO, dans l’intérêt des populations.

Entre 2020 et 2023, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont connu plusieurs coups d’État. Ces renversements, souvent justifiés par l’insécurité et la mauvaise gouvernance, ont conduit à l’instauration de régimes militaires. Les dirigeants actuels renforcent leurs alliances avec des partenaires non occidentaux. En janvier 2024, ils se sont retirés de la CEDEAO. Selon eux, l’organisation régionale serait manipulée par l’Occident. En juillet, ils ont créé la Confédération des États du Sahel.