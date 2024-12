Richard Flash : « Bloquez TikTok à 22h pour sauver la jeunesse béninoise »

Lors d’une récente interview sur BL TV, Richard Flash, artiste-chanteur béninois et PDG de la Centrale Company, a proposé de bloquer l’accès à TikTok après 22 heures. Cette proposition radicale s’inscrit dans un contexte de préoccupations croissantes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse, notamment au Bénin.

En effet, les dérives observées sur ces plateformes, et plus particulièrement sur TikTok, mettent en lumière la nécessité d’une réflexion profonde sur l’utilisation d’Internet et ses conséquences sur nos sociétés. C’est du moins la substance des déclarations qui ont été faites par Richard Flash lors de cette sortie médiatique. Il a profondément dénoncer l’actualité sur ce réseau social et le contenu diffusé par certains influenceurs. Il a notamment cité la situation entre Yénalia et Alain Kenneth. L’engouement des jeunes Béninois pour TikTok est indéniable. Cette plateforme leur offre un espace d’expression, de partage et de divertissement. Cependant, derrière cette apparente innocuité se cachent des dérives qui ne sont pas sans conséquence, a fait savoir l’artiste.

Cyberharcèlement, diffusion de fausses informations, exhibitionnisme : ces pratiques, encouragées par la quête de popularité et de validation sociale, fragilisent les liens sociaux et minent la confiance en soi des jeunes utilisateurs. De plus, l’exposition à des contenus violents, sexuels ou incitant à la haine peut avoir des effets néfastes sur leur santé mentale et leur développement personnel. Face à ce constat alarmant, Richard Flash a proposé une solution radicale : bloquer l’accès à TikTok après 22 heures. « Il faut bloquer TikTok au Bénin à partir de 22h pour éviter que les jeunes veillent trop tard », a lancé le patron de la Centrale Company.