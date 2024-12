Rivalités au Maghreb: ce pays européen informe ses soldats

Pedro Sanchez (© Reuters)

Le gouvernement espagnol a récemment communiqué sa position officielle concernant la question du Sahara occidental aux forces armées, par le biais d’une note émise par le ministère des Affaires étrangères. Cette directive établit un cadre précis que tout le personnel militaire doit respecter dans le traitement de ce dossier sensible.

L’Espagne réaffirme son engagement envers une résolution politique du conflit, en s’alignant sur les principes des Nations Unies et du droit international. Cette position a été clairement exposée par le président du gouvernement lors de son intervention à l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2024, soulignant la nécessité d’une solution mutuellement acceptable. Un coup dur pour l’Algérie, qui voit un nouveau pays européen se positionner en faveur du Maroc, dans un contexte déjà particulièrement tendu.

Publicité

Les engagements humanitaires de l’Espagne

Madrid confirme son soutien indéfectible à la MINURSO et à l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies, tout en maintenant son rôle de premier donateur international d’aide humanitaire aux populations sahraouies dans les camps. Cette position témoigne de la volonté espagnole de contribuer activement à l’amélioration des conditions de vie des populations concernées.

La note ministérielle impose une stricte neutralité aux militaires espagnols lors des forums et réunions publiques. En cas de questionnement sur le sujet, ils doivent s’abstenir de tout commentaire personnel et renvoyer les interlocuteurs vers le ministère des Affaires étrangères, seul habilité à s’exprimer sur cette question et qui pourra ainsi porter la parole de l’exécutif.

L’évolution de la position espagnole

Il est important de rappeler que cette clarification s’inscrit dans la continuité du changement de position opéré en mars 2022, lorsque Pedro Sanchez avait officiellement apporté son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI. Quelques mois plus tard, la France, puis l’Estonie ou encore la Hongrie faisaient alors de même.