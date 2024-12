Russie : Poutine fait des reproches à Youtube

© NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Le président russe, Vladimir Poutine, a récemment exprimé son mécontentement envers YouTube, accusant la plateforme de ralentir délibérément la vitesse de connexion en Russie. Poutine a en outre averti Google qu’il devrait se conformer à la législation russe s’il souhaitait poursuivre ses activités dans le pays.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les grandes entreprises technologiques internationales. Les détracteurs du Kremlin estiment que ces ralentissements visent à empêcher les Russes d’accéder à des contenus critiques concernant le gouvernement, en particulier des vidéos critiques envers Poutine.

En revanche, la Russie soutient que ces problèmes techniques résultent d’un manque de mise à jour des infrastructures de Google, une explication que l’entreprise conteste vigoureusement, soutenue par des experts en technologie qui pointent du doigt des causes techniques plutôt que politiques.

Les accusations de Poutine soulignent la montée des tensions entre la Russie et les grandes plateformes numériques occidentales, notamment dans un contexte de conflit avec l’Ukraine. Le différend entre les deux parties pourrait avoir des répercussions sur l’accès des Russes à l’information en ligne, alors même que des lois de plus en plus strictes sont adoptées pour contrôler internet.