Une explosion fatale s’est produite mardi à Moscou, coûtant la vie au lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces de défense nucléaire, biologique et chimique (NBC) russes, ainsi qu’à son assistant. L’incident s’est déroulé alors que le général quittait un immeuble résidentiel, l’explosion provenant d’un engin dissimulé dans un scooter.

Cette mort survient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par le conflit russo-ukrainien qui fait rage sur le sol ukrainien depuis plus de deux ans et qui aura coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Le timing de cet événement est d’autant plus significatif que Kirillov avait récemment fait l’objet d’accusations graves concernant son rôle dans ce conflit.

Un officier russe pour le moins, controversé

Le général Kirillov était une figure controversée sur la scène internationale. En octobre, le Royaume-Uni l’avait placé sous sanctions, l’accusant d’avoir supervisé l’utilisation d’armes chimiques en Ukraine et d’avoir joué un rôle majeur dans la propagation de la désinformation du Kremlin. La veille de sa mort, les services secrets ukrainiens (SBU) l’avaient d’ailleurs inculpé par contumace pour l’utilisation de telles armes.

Le Comité d’enquête russe, principale autorité d’investigation du pays, a immédiatement ouvert une enquête criminelle sur ce double homicide. Des experts médico-légaux et des équipes opérationnelles ont été déployés sur les lieux pour établir les circonstances exactes de l’incident. De plus amples informations devraient parvenir dans les jours à venir.

Des zones d’ombre persistent

De nombreuses questions restent en suspens concernant ce décès, notamment sur son origine ainsi que sur ses commanditaires. Certaines voix évoquent l’utilisation d’une trottinette piégée pour mener à bien cette attaque. Une affaire qui s’ajoute à une série d’incidents ayant touché des personnalités russes de haut rang depuis le début de ce conflit.