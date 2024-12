Sécurité en période de fin d’année : Les élus locaux de Cotonou outillés

Photo : DR

La salle de conférence de la mairie de Cotonou a accueilli, dans la matinée de ce lundi 9 décembre, une rencontre entre l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et les élus locaux de la municipalité. Cette séance, dirigée par Stanislas Hounkanlin, directeur du plaidoyer à l’ANCB, et le contrôleur général de la police, Constant Sossou, représentant le comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national, avait pour objectif de sensibiliser les chefs de quartier aux défis sécuritaires en cette période de fin d’année.

Il a également été question de faire le point sur les différents sujets abordés lors de la précédente rencontre avec ces élus locaux. Ces derniers ont été mobilisés pour cette campagne afin de mieux appréhender leur rôle dans la lutte contre l’insécurité et les violences de toute nature. Cette initiative de l’ANCB, soutenue par le gouvernement et le comité de sécurisation, vise à renforcer la coproduction de la sécurité et à promouvoir la cohésion sociale.

Le contrôleur général de la police, Constant Sossou, a profité de l’occasion pour rappeler aux élus locaux les différentes dispositions législatives qui encadrent leurs attributions. Il a précisé que le Code de l’administration territoriale définit les pouvoirs du maire et de ses collaborateurs, parmi lesquels figurent les élus locaux. Il a également insisté sur les textes régissant les prérogatives des chefs de quartier.

Cette séance d'échanges a permis aux élus locaux d'exprimer certaines doléances et de partager les difficultés rencontrées dans leurs localités. Parmi les points soulevés, les chefs de quartier ont déploré la faible collaboration avec certains commissariats d'arrondissement. La question de la création des comités locaux de sécurité dans les quartiers a également été abordée. À cet effet, il a été recommandé que le maire prenne un arrêté pour officialiser cette initiative et en assurer la concrétisation.