Sénégal : plus de 380 milliards FCFA générés par le secteur extractif

L’année 2023 a été marquée par une progression notable des revenus générés par le secteur extractif au Sénégal. Selon le dernier rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), ces revenus ont atteint 380 milliards de francs CFA (environ 628,85 millions USD), soit une hausse de 39% par rapport à l’année précédente.

Cette croissance est principalement due aux redressements fiscaux de certaines entreprises, dont Sabodala Gold Operations (14,16 milliards FCFA) et aux Ciments du Sahel (2,5 milliards FCFA), à l’augmentation de l’impôt sur les sociétés et aux dividendes versés à l’État. Ces revenus substantiels ont un impact significatif sur l’économie sénégalaise. En effet, 91% d’entre eux ont été directement injectés dans le budget de l’État, contribuant ainsi au financement des politiques publiques.

Par ailleurs, le secteur extractif a joué un rôle essentiel dans les exportations du pays, représentant plus de 30% du total. L’or, le ciment et les phosphates sont les principales ressources extraites. Malgré ces résultats encourageants, la contribution du secteur à l’emploi reste limitée et plusieurs autres défis continuent de freiner le plein potentiel du secteur. Pour consolider donc ces avancées et relever les défis futurs, il est nécessaire de renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. La publication régulière de données détaillées sur la production et les exportations, ainsi que l’amélioration des outils de suivi en ligne pour une gestion plus efficace et sécurisée des informations, sont indispensables. De plus, l’intégration des questions de genre et d’emploi local dans les politiques sectorielles doit être une priorité. En agissant ainsi, le Sénégal pourra optimiser les bénéfices tirés de ses richesses minières et énergétiques, tout en assurant une répartition équitable des revenus.

Au Sénégal, les mines d’or, de phosphates et de sables minéraux sont une source importante de revenus. Ce secteur joue un rôle clé dans l’économie nationale, mais il est aussi confronté à un défi majeur : la corruption. Ce fléau, qui gangrène le secteur extractif à travers tout le continent africain, entraîne des pertes financières colossales. La fuite des capitaux liée à la corruption prive les pays africains de ressources indispensables à leur développement. Le Sénégal doit donc renforcer ses efforts pour lutter contre la corruption dans son secteur minier afin de protéger non seulement les intérêts de l’État et de la population, mais aussi d’attirer davantage d’investissements étrangers.