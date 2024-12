Trump menace ouvertement les Européens : vont-ils céder ?

Photo : Joe Raedle/Getty Images

Durant son premier mandat présidentiel, Donald Trump avait déjà imposé des tarifs douaniers punitifs sur l’acier et l’aluminium européens, déclenchant une série de mesures de rétorsion de la part de l’Union européenne. Cette stratégie agressive avait provoqué de vives tensions diplomatiques et économiques entre les deux rives de l’Atlantique, perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales et fragilisant la confiance mutuelle établie depuis des décennies.

Le chantage énergétique comme nouvelle arme économique

Le président américain élu renoue avec sa politique de confrontation en brandissant la menace de taxes douanières contre l’Union européenne. Sur son réseau social Truth, il exige que les Européens achètent massivement du pétrole et du gaz américains pour réduire leur excédent commercial avec Washington. Cette demande intervient alors que l’UE cherche activement à diversifier ses approvisionnements énergétiques depuis la réduction des importations russes. La Commission européenne, par la voix d’Ursula von der Leyen, avait d’ailleurs évoqué en novembre la possibilité d’augmenter ses achats de gaz naturel liquéfié américain.

Publicité

Une bataille économique aux multiples facettes

Les chiffres révèlent la complexité des échanges commerciaux transatlantiques. Si l’Union européenne affiche un excédent commercial substantiel dans le domaine des biens, avec des importations américaines s’élevant à 553,3 milliards de dollars contre des exportations de 350,8 milliards en 2022, les États-Unis dominent le secteur des services. Cette réalité nuancée n’empêche pas Donald Trump de maintenir sa rhétorique protectionniste, proclamant que « les taxes douanières rendront notre pays riche » et que l’Amérique est « actuellement perdante face à tout le monde ». Pendant ce temps, l’Union européenne poursuit sa stratégie d’ouverture commerciale, comme en témoigne son récent accord avec le Mercosur, créant une zone de libre-échange de 700 millions de consommateurs. Cette vision diamétralement opposée des échanges internationaux laisse présager de futures négociations tendues entre les deux puissances économiques, alors que les analystes s’interrogent sur la réalité des menaces trumpiennes : simple tactique de négociation ou véritable programme économique ?