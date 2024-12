Un ancien patron du FMI condamné à 4 ans de prison

Photo: DR

L’ancien directeur général du FMI et ex-ministre espagnol de l’Économie, Rodrigo Rato, a été condamné à une peine de prison de quatre ans, neuf mois et un jour, assortie d’une amende de plus de 2 millions d’euros, pour corruption, blanchiment et fraudes fiscales. Cette décision du tribunal supérieur de Madrid découle de l’utilisation d’un réseau international complexe destiné à dissimuler 8,5 millions d’euros au fisc entre 2005 et 2015.

Rodrigo Rato, 75 ans, avait orchestré ces montages frauduleux à travers des sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux tels que le Panama et l’Irlande, et des comptes bancaires disséminés dans des pays comme la Suisse et Monaco. Le parquet avait initialement requis une peine beaucoup plus lourde, illustrant la gravité des faits reprochés.

Cette condamnation n’est pas la première pour l’ancien ministre. Il avait déjà été emprisonné en 2018 pour des malversations financières liées à la gestion de la banque Bankia, qu’il avait dirigée avant son effondrement. Cette nouvelle affaire marque un nouveau chapitre dans la descente aux enfers de l’un des piliers du Parti populaire espagnol.

Avec cette condamnation, la justice espagnole réaffirme sa volonté de combattre la corruption à haut niveau, dans un contexte marqué par des scandales touchant les élites politiques et économiques du pays.