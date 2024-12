WhatsApp annonce des changements pour vos appels

PH: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Depuis son lancement en 2009, WhatsApp a révolutionné nos habitudes de communication mobile en proposant une alternative gratuite aux SMS traditionnels. L’application, rachetée par Meta en 2014, a progressivement enrichi son offre pour devenir une plateforme complète de communication, intégrant messages texte, partage de fichiers et appels audio et vidéo. Cette évolution constante répond aux besoins croissants des utilisateurs qui recherchent des moyens toujours plus efficaces et polyvalents pour rester connectés avec leurs proches.

Une plateforme aux multiples visages

Avec ses milliards d’appels vidéo quotidiens, WhatsApp transforme radicalement l’expérience des appels de groupe. L’application introduit une fonction de sélection permettant aux utilisateurs de choisir précisément qui ils souhaitent inclure dans leur appel. Cette fonctionnalité résout notamment les situations délicates comme l’organisation d’une fête surprise, où certains membres du groupe doivent rester dans l’ignorance. La qualité vidéo bénéficie également d’une amélioration notable, optimisant ainsi les échanges visuels entre utilisateurs.

Une interface desktop modernisée

WhatsApp modernise son interface sur ordinateur en accordant une place centrale aux appels vidéo. Un nouvel onglet dédié simplifie considérablement l’accès aux fonctionnalités d’appel, avec trois boutons stratégiquement placés pour initier rapidement une conversation vidéo individuelle ou collective. Cette refonte reflète l’attention portée par l’application à l’expérience utilisateur sur tous les supports, du mobile à l’ordinateur.

Des innovations ludiques au service de la communication

L’application enrichit son arsenal de fonctionnalités avec une série d’effets créatifs. Les conversations vidéo peuvent désormais prendre une tournure originale grâce à des filtres immersifs. Un effet aquatique transporte les interlocuteurs dans les profondeurs marines, tandis qu’un micro de karaoké virtuel transforme les appels en mini-sessions de chant. Les utilisateurs peuvent également adopter un look canin grâce à des filtres qui ajoutent automatiquement oreilles et truffe sur les visages. Ces nouveautés, déployées progressivement, nécessitent une mise à jour des applications pour en profiter pleinement. Ces ajouts reflètent la volonté de WhatsApp d’enrichir continuellement l’expérience communicative de ses utilisateurs, en mêlant fonctionnalité et divertissement.