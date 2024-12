Zambie : 53 pays ajoutés à la liste d’exemption de visa

Photo Unsplash

La Zambie, après avoir appliqué une première mesure en 2022, a décidé d’étendre son programme d’exemption de visa à 53 nouveaux pays. Cette initiative vise à revitaliser le secteur touristique, durement touché par la pandémie de COVID-19.

En 2022, la Zambie avait déjà accordé la dispense de visa à 43 pays et régions, dans un effort pour redynamiser une industrie essentielle à son économie. Aujourd’hui, cette politique élargie concerne 53 pays supplémentaires, ce qui porte le total à 167 États exemptés de visa. Cette mesure devrait entrer en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2025, selon une annonce du ministre de l’Intérieur, Jacob Jack Mwiimbu et se veut un levier stratégique pour favoriser les échanges internationaux, stimuler le tourisme, et promouvoir les activités économiques liées au commerce de biens et de services. Elle « ouvrira des perspectives économiques grâce au tourisme, au commerce de biens et de services et à la création d’emplois« , a déclaré le ministre.

Parmi les nouveaux pays concernés par cette mesure, on retrouve plusieurs nations africaines telles que le Cap-Vert, les Comores, le Libéria, Madagascar, le Maroc et São Tomé-et-Principe. Le gouvernement zambien mise sur l’impact économique de cette politique pour stimuler la croissance de l’industrie touristique, mais aussi pour créer de nouveaux emplois dans divers secteurs. Le tourisme représente une part importante du produit intérieur brut (PIB) du pays, atteignant jusqu’à 10%. La Zambie souhaite ainsi attirer davantage de visiteurs internationaux tout en facilitant les déplacements des ressortissants des pays concernés. Pour cela, elle a mis en place une politique cohérente, soutenue par l’Agence zambienne du tourisme, qui coordonne les efforts pour atteindre les objectifs fixés. En 2022, la Zambie avait enregistré plus d’un million de visiteurs étrangers, un chiffre qui témoigne de la pertinence de cette stratégie.

Avec des projections ambitieuses, le gouvernement zambien estime qu’en 2026, les flux touristiques devraient atteindre 3 millions de visiteurs. L’exemption de visa fait partie d’une série de mesures visant à accroître la compétitivité du pays dans le domaine du tourisme. En 2022, la Zambie avait attiré 1 060 788 touristes internationaux et les touristes locaux étaient au nombre de 336 454. Cette politique d’ouverture se place dans un cadre plus large de développement économique et de diversification des sources de revenus. En supprimant les barrières administratives liées aux visas, le pays espère dynamiser les secteurs de l’hôtellerie, des transports et des loisirs, tout en renforçant ses liens commerciaux avec des pays aux économies émergentes.