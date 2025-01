1ère session ordinaire du Parlement ivoirien : Le message de paix de Vlavonou séduit les invités

Photo : DR

Le président Louis Gbèhounou Vlavonou, à la tête d’une délégation de l’Assemblée nationale béninoise a marqué d’une empreinte formidable, l’ouverture le lundi 20 janvier 2025, des travaux de la première session ordinaire de de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire. Ceci par la délivrance d’un message de paix et d’unité nationale dans une vision de démocratie intelligente à en croire le message délivré.

C’est en présence de ses homologues Alban Kingsford Sumana Bagbin, président du parlement du Ghana ; Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale sénégalaise ; Kodjo, Président de l’Assemblée nationale du Togo ; Godswill Akabio, Président du sénat de la République du Nigéria et Jibrin Barau, premier Vice-Président du Parlement de la Cedeao sans ignorer Kandia Camara, Présidente du Sénat de la Côte d’Ivoire et le président du Parlement ivoirien à l’honneur assisté pour la circonstance du Premier ministre de la République de la Côte d’Ivoire que s’est exprimé le président Vlavonou. N’est-ce pas un exploit de diplomatie parlementaire dans un contexte où l’Etat de la Côte d’Ivoire en a besoin comme tous les Etats africains pour renforcer la cohésion nationale dans une vraie démocratie? En effet, l’adresse pleine de sens pour ceux qui savent lire entre les lignes du président de l’Assemblée nationale du Bénin, a été faite dans les locaux de la Chambre basse du Parlement.

Un message riche en enseignement pour une bonne culture de paix, de cohésion nationale et d’observance des meilleures pratiques de conduite citoyenne pour le renforcement de la démocratie. Une adresse qui n’est rien qu’une invite aux différents acteurs de la société ivoirienne pour préserver l’utile et l’essentiel dans une dynamique de renforcement de la paix dans un contexte où le peuple ivoirien sera soumis dans quelques mois à un test grandeur mature portant sur les échéances électorales qui s’annoncent. Un tournant de grande préoccupation et qui a servi de repère pour Louis Gbéhounou Vlavonou, première autorité du Parlement béninois afin d’attirer l’attention des autorités ivoiriennes et du peuple frère ivoirien sur la partition à jouer par les uns et les autres.

Loin d’être une leçon, le message du président Vlavonou apparait comme un signal de prise de conscience pour les gouvernants et les gouvernés des Etats de l’Afrique de l’ouest, lesquels sont contraints de se donner la main pour réussir le pari du développement visant l’épanouissement des peuples. Il en a profité pour mettre en exergue son talent d’historien des faits qui ont marqué l’histoire de l’Afrique Occidentale Française (l’AOF). D’où le bien-fondé de ce devoir de mémoire ou de souvenir axé sur leur appartenance au bloc que formait l’Afrique occidentale française durant la période coloniale, le mouvement des premiers migrants économiques en provenance de l’ex-colonie du Dahomey vers la Côte d’Ivoire à la faveur du développement des cultures de rente dans ce pays, notamment le café et le cacao dans les années 1930.

Au chapitre des faits, la création du Conseil de l’Entente rejoint en 1966 par le Togo, à Abidjan par les deux pays le 29 mai 1959 conjointement avec le Niger et le Burkina Faso en ce moment Haute-Volta. Une opportunité solennelle pour Louis Gbèhounou Vlavonou pour saluer la mémoire du père de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, feu Félix HOUPHOUET BOIGNY qui malgré tout selon ses propos, reste un homme de lumière pour le développement de l’Afrique notamment les pays de l’Afrique de l’Ouest.

Le message a fait aussi allusion de pragmatisme. En la matière, le président Vlavonou estime que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est sur le même chemin que feu le Président Félix Houphouët-Boigny. Ce qui dénote à en croire au contenu du message, que nous sommes dans un contexte du concret et non de l’idéologie. Un développement qui lui a permis de citer en référence le Président Félix Houphouët-Boigny par rapport à une réaction de mars 1948 où il confirmait ses bonnes relations avec le Parti Communiste lors d’une situation concernant l’ancien ministre du Front populaire Georges Monnet et Vichy.

Pour le président Houphouët-Boigny, être proche ne veut pas dire appartenir. Il était question des possibilités à s'offrir pour des solutions visant à tourner dos à des difficultés. Raison de l'interrogation de Louis Vlavonou au sujet des actes des dirigeants africains et qui devraient se situer dans la vision ''Où se trouve l'intérêt de mon peuple''. Mais avant d'aller au fond de ce message historique, le président Vlavonou a transmis les salutations du Président Patrice Talon au Président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara ainsi que les vœux de paix et de prospérité du peuple béninois.