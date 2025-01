AES: une force unifiée pour relever le défi sécuritaire

Photo DR

Face à l’ampleur des menaces terroristes, les États du Sahel se trouvent à un carrefour décisif. La lutte contre ce fléau dépasse les frontières et impose des réponses collectives. Les membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) franchissent une nouvelle étape majeure en se mobilisant pour mettre en place une force unifiée, pensée pour conjuguer leurs efforts dans un espace aux défis communs.

Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mody, a récemment annoncé que cette force, composée de 5.000 hommes, est presque prête à entrer en action. Elle sera équipée de moyens terrestres, aériens et de renseignement, tout en s’appuyant sur un système de coordination stratégique. « Nos forces pourront désormais intervenir ensemble dans cet espace commun », a-t-il déclaré lors d’une interview à la télévision publique nigérienne. Ce projet ambitieux devrait voir le jour dans les semaines à venir, témoignant d’une volonté accrue de mutualiser les ressources pour contrer les groupes armés qui sévissent dans la région.

Ce déploiement collectif s’inscrit dans un contexte de pression sécuritaire croissante, notamment dans les zones frontalières où les attaques terroristes sont les plus fréquentes. Depuis plusieurs années, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mené des opérations conjointes ponctuelles, mais l’établissement de cette force marque une nouvelle ère de coopération. En fédérant leurs capacités, ces pays cherchent à répondre de manière plus efficace à des menaces qui transcendent leurs frontières respectives.

Par ailleurs, le choix des trois nations de quitter la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) reflète leur volonté de se concentrer sur une dynamique plus restreinte mais adaptée à leurs priorités stratégiques. Ce retrait, effectif dès le 29 janvier, illustre leur affirmation d’indépendance face à une organisation régionale dont les mécanismes ne convenaient plus aux aspirations des nouveaux régimes en place.

Au-delà des questions de sécurité, cette initiative traduit aussi un choix politique clair : celui de renforcer une solidarité intra-Sahelienne, en opposition aux approches jugées inadéquates des instances régionales. L’AES se positionne ainsi comme un acteur central dans la quête de stabilité et de souveraineté pour ses membres.

En regroupant leurs forces, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ambitionnent de transformer la lutte contre le terrorisme en un effort concerté, capable de répondre aux enjeux sécuritaires complexes de la région. Une démarche qui, si elle porte ses fruits, pourrait également inspirer d’autres États confrontés à des défis similaires.