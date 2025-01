Afrique du Nord : un méga-projet éolien bientôt lancé

L’Égypte poursuit sa transition énergétique avec des ambitions croissantes dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier l’éolien. L’un des projets phares pour atteindre ces objectifs est le parc éolien Suez Wind Farm, qui devrait jouer un rôle clé dans l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité du pays.

Le 2 janvier 2025, ACWA Power, une entreprise saoudienne spécialisée dans les projets d’énergies renouvelables à grande échelle, a annoncé avoir conclu un accord de financement pour ce projet en partenariat avec HAU Energy. Le parc, d’une capacité de 1,1 gigawatt (GW), sera situé à Suez, sur la côte égyptienne, et représente le plus grand parc éolien sous contrat unique dans la région du Moyen-Orient.

Ce projet a sécurisé une facilité de crédit de 703,6 millions USD, soutenue par un consortium bancaire de premier plan, avec une contribution significative de la Banque africaine de développement (BAD), qui a approuvé un prêt de 170 millions USD pour le financement de l’infrastructure. Le partenariat stratégique entre ACWA Power, qui détient 70 % des parts, et HAU Energy (30 %) marque un jalon important dans la croissance des énergies renouvelables en Égypte.

Le projet Suez Wind Farm ne se contente pas d’être un investissement énergétique majeur ; il constitue également une avancée stratégique pour l’Égypte dans sa quête de 42 % d’énergies renouvelables dans sa production d’électricité d’ici 2040. Le parc devrait alimenter environ 1,08 million de foyers en électricité, tout en contribuant à une réduction de 1,1 million de tonnes de CO2 par an. Cette initiative est en phase avec les objectifs climatiques mondiaux et permettra au pays de diversifier ses sources d’énergie tout en réduisant son empreinte carbone.

La réussite de ce projet démontre le potentiel des financements innovants pour accompagner la transition énergétique. Comme l’a souligné Marco Arcelli, directeur général d’ACWA Power, le bouclage financier pour ce parc éolien représente une étape essentielle dans le parcours de l’Égypte, renforçant ainsi l’engagement du pays à investir dans l’énergie propre et à promouvoir un développement durable à grande échelle.

L’Égypte devient un terrain privilégié pour ACWA Power, un acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables. Présente dans le pays depuis 2015, l’entreprise possède déjà deux installations solaires photovoltaïques opérationnelles à Benban (120 MW) et à Kom Ombo (200 MW). Avec l’achèvement de ce nouveau parc éolien, la société renforce non seulement sa position en Égypte mais aussi son engagement dans le développement d’infrastructures énergétiques durables dans la région.

Le projet Suez Wind Farm s’inscrit dans une série d’initiatives prises par le gouvernement égyptien pour atteindre ses objectifs énergétiques ambitieux et ses engagements en matière de développement durable. Ce parc éolien incarne non seulement une avancée dans le secteur des énergies renouvelables mais aussi un modèle de partenariat public-privé et d’investissement à grande échelle.