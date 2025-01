Afrique : la Côte d’Ivoire réussit un exploit sur le marché régional

Photo Pixabay

La Côte d’Ivoire a marqué un coup d’éclat dès le début de l’année 2025 sur le marché régional des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Lors de sa première émission de l’année, le mardi 7 janvier 2025, le pays a suscité un vif intérêt chez les investisseurs qui ont largement répondu à l’appel. Alors que le gouvernement visait à lever 60 milliards de francs CFA, les offres ont largement dépassé cet objectif, atteignant 116,54 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 194,23%.

Face à cet engouement, le Trésor public ivoirien a retenu un taux d’absorption de 56,63 % en décidant de mobiliser 66 milliards de francs CFA. Un succès qui témoigne de la confiance des investisseurs envers la Côte d’Ivoire. Cette levée de fonds a été réalisée uniquement par le biais d’émissions de bons assimilables du Trésor (BAT) de courte durée, à savoir 113, 119, et 364 jours. Les BAT de 113 et 119 jours ont respectivement permis de lever 27 milliards et 29,96 milliards de francs CFA. Quant au BAT de maturité 364 jours, il a généré 9,04 milliards de francs CFA. Les investisseurs ivoiriens ont été les plus actifs, représentant 81,77% du montant total levé. Un niveau élevé de participation locale qui reflète une forte mobilisation des acteurs financiers ivoiriens et un climat de confiance renforcé dans les perspectives économiques du pays.

Les taux d’intérêt proposés ont été compris entre 6,5% et 6,75% pour les maturités les plus courtes, et ont atteint 7,24% pour le BAT à 364 jours. Le succès de cette émission permet au pays de financer ses besoins en trésorerie et de soutenir sa croissance économique. Ces chiffres démontrent une gestion judicieuse des instruments financiers à court terme et une capacité à adapter les conditions d’émission pour répondre à la demande des investisseurs, tout en maximisant les rendements pour l’État. Avec cette performance, la Côte d’Ivoire se positionne comme un acteur clé sur le marché des titres publics de l’UMOA, illustrant sa capacité à mobiliser des ressources substantielles pour soutenir ses projets de développement tout en respectant les impératifs de stabilité financière.