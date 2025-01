Maghreb : mise en production d’un site pétrogazier

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

La Libye franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement des hydrocarbures avec la mise en exploitation du champ pétrogazier Chadar. Situé dans le bassin de Syrte, une région clé pour les ressources énergétiques du pays, ce champ marque un pas significatif dans les ambitions de la National Oil Corporation (NOC), qui mise sur une relance durable de l’industrie pétrolière nationale.

Dès son entrée en production, le champ Chadar, également identifié sous l’appellation NC-126, a atteint des performances notables. Les chiffres enregistrés dès le premier jour révèlent une extraction de 1 500 barils de brut par jour, accompagnée de plus de 7,5 millions de pieds cubes de gaz associé. Ces volumes viennent s’ajouter à la capacité énergétique globale de la Libye, renforçant son rôle stratégique sur le marché régional et international des hydrocarbures.

Le développement de ce projet est piloté par Zallaf for Oil and Gas Co, une filiale de la NOC. L’exploitation de ce champ, situé au sud-est de la ville d’Ajdabiya, illustre les efforts croissants de la Libye pour maximiser l’exploitation de ses vastes ressources naturelles. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de reprise progressive des activités économiques après des années de turbulences politiques et sécuritaires ayant freiné l’industrie pétrolière du pays.

La mise en production du champ Chadar témoigne des ambitions renouvelées de la Libye pour diversifier ses revenus et renforcer sa place sur l’échiquier énergétique mondial. En dépit des défis logistiques et techniques, la NOC affiche une détermination claire : développer de nouveaux champs tout en réhabilitant les infrastructures existantes pour répondre à la demande croissante en énergie.