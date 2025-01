Afrique : la production de cuivre de ce pays atteint 820 670 tonnes

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

En 2024, la Zambie a enregistré une hausse significative de sa production de cuivre, avec une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente. La production totale a atteint environ 820 670 tonnes, contre 732 580 tonnes en 2023. Cette reprise a été largement soutenue par une amélioration de l’activité dans les mines clés, notamment celles de Barrick Gold et de Vedanta Resources. Le ministre des Mines, Paul Kabuswe, a attribué cette croissance à la résilience du secteur, malgré les difficultés rencontrées, telles que les pénuries d’électricité résultant d’une sécheresse qui a affecté la production hydroélectrique du pays. Bien que ces défis aient entravé l’approvisionnement en énergie, les mines ont réussi à maintenir et à augmenter leur production.

La Zambie reste le deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique, derrière la République démocratique du Congo. Le gouvernement zambien continue de mettre l’accent sur le secteur minier comme moteur clé pour stimuler l’économie. L’objectif à long terme est d’atteindre une production de 3 millions de tonnes de cuivre par an d’ici à la fin de la décennie. Pour atteindre ce but ambitieux, plusieurs acteurs majeurs du secteur minier, y compris des entreprises canadiennes comme Barrick et First Quantum Minerals, ont intensifié leurs efforts. Ces compagnies ont amélioré leurs rendements dans leurs mines zambiennes, contribuant ainsi à la reprise et à la croissance du secteur. Barrick, en particulier, a vu une augmentation de la production dans sa mine de Lumwana.

Les investissements étrangers jouent un rôle crucial dans cette reprise. Par exemple, Vedanta Resources, dirigé par l’industriel indien Anil Agarwal, prévoit d’injecter 1,3 milliard de dollars pour revitaliser ses opérations à Konkola Copper Mines (KCM), un projet stratégique pour l’industrie du cuivre zambien. Cette mine avait connu de sérieuses difficultés après un conflit de propriété avec le gouvernement zambien, mais elle semble maintenant sur la voie de la récupération. Par ailleurs, KoBold Metals, une société soutenue par des investisseurs américains, a annoncé son projet de construire une mine de cuivre d’une valeur de 2 milliards de dollars en Zambie.

La Zambie est le deuxième plus grand producteur mondial de cuivre après le Chili. Le pays possède d’immenses réserves de cuivre, principalement concentrées dans la région du « Copperbelt » (la ceinture de cuivre), qui s’étend le long de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC). Le cuivre représente environ 70 % des exportations du pays et une grande partie des recettes fiscales. Le gouvernement zambien mise sur l’expansion de la production pour stimuler sa croissance économique.