Afrique: l’armée française quitte définitivement ce pays

Photo FRED MARIE/HANSLUCAS

Le 30 janvier 2025 marque un tournant décisif dans les relations franco-tchadiennes avec la rétrocession de la dernière base militaire française au Tchad. Une cérémonie militaire organisée à la base Sergent Adij Kossei de N’Djamena a officialisé ce transfert historique, mettant fin à plus de six décennies de présence militaire française dans ce pays du Sahel.

Cette décision fait suite à l’annonce surprise du 28 novembre par les autorités tchadiennes de mettre un terme à l’accord militaire entre Paris et N’Djamena. Les opérations de retrait, débutées en décembre, concernaient environ un millier de soldats français stationnés principalement au camp Kossei, dernier point d’ancrage de la France au Sahel.

Un retrait qui s’inscrit dans une tendance régionale

Ce départ s’inscrit dans une vague plus large de retraits militaires français en Afrique. Entre 2022 et 2023, quatre anciennes colonies françaises – le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso – avaient déjà exigé le départ des troupes françaises de leurs territoires, marquant un changement profond dans les relations franco-africaines.

Les tensions diplomatiques se sont cristallisées début janvier, lorsque le président Emmanuel Macron a évoqué « l’ingratitude » de certains dirigeants africains concernant l’engagement français contre le terrorisme depuis 2013. Ces propos ont suscité de vives réactions, notamment du Sénégal et du Tchad, ce dernier déplorant une « attitude méprisante« .

La fin d’une présence militaire historique

Depuis l’indépendance du Tchad en 1960, la présence militaire française a été quasi-continue, avec jusqu’à 5 000 militaires déployés au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane. Cette présence, qui incluait des missions de formation et d’entraînement des forces tchadiennes, prend désormais fin, marquant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Reste à savoir quelles seront ces dernières, les tensions diplomatiques étant particulièrement vives à présent.