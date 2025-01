Afrique : Microsoft envisage d’investir dans l’intelligence artificielle

Photo Unsplash

L’Afrique s’affirme comme un acteur émergent dans le domaine de l’intelligence artificielle, portée par une ambition renouvelée et une stratégie visant à attirer les investisseurs internationaux. La numérisation croissante des secteurs public et privé a transformé le continent en un terrain fertile pour l’innovation technologique. Cela est perceptible dans les domaines de l’hébergement, du stockage de données et des services cloud.

Microsoft, le géant technologique américain, a récemment dévoilé un projet ambitieux pour 2025, incluant la construction de centres de données nouvelle génération dans plusieurs régions, dont l’Afrique. Ces infrastructures, compatibles avec l’intelligence artificielle, marquent un tournant dans la transformation numérique du continent.

Dans une tribune publiée le 3 janvier 2025, Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, a annoncé que l’entreprise prévoit d’investir environ 80 milliards $ à l’échelle mondiale pour former des modèles d’IA et déployer des applications basées sur cette technologie. Si une majorité de ces fonds sera destinée aux États-Unis, une part significative ciblera des marchés stratégiques comme l’Afrique, soulignant le potentiel de la région dans ce domaine.

Ces centres de données devraient permettre des avancées technologiques majeures. En intégrant des algorithmes d’apprentissage automatique, ils offriront des solutions optimisées pour réduire les inefficacités, améliorer l’efficacité énergétique et renforcer la sécurité des systèmes cloud. Ces infrastructures joueront un rôle crucial dans la compétitivité du marché africain tout en garantissant une meilleure expérience utilisateur.

L’investissement de Microsoft s’inscrit dans une dynamique politique internationale favorable, marquée par le soutien des États-Unis à l’innovation en IA. Toutefois, l’Afrique se distingue par son rôle de catalyseur, offrant un marché émergent et un potentiel inexploité pour les technologies de pointe.