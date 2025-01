Afrique : réengagement militaire de la France dans ce pays après la rupture

Photo Florent Vergnes - AFP

La France et la République centrafricaine (RCA) ont entretenu une coopération militaire de longue date, marquée par des interventions visant à stabiliser le pays face aux crises sécuritaires. Depuis son indépendance en 1960, la RCA a bénéficié du soutien militaire français à travers la formation de ses forces armées et l’assistance logistique. Cependant, cette relation a été mise à rude épreuve ces dernières années en raison d’un rapprochement stratégique de Bangui avec la Russie, notamment avec le déploiement de mercenaires du groupe Wagner pour renforcer la sécurité nationale. Cette évolution a conduit Paris à suspendre en 2021 son aide militaire et financière, réduisant ainsi son implication dans la formation et l’équipement des Forces armées centrafricaines.

Dans un effort de redynamisation des relations bilatérales, une rencontre officielle s’est tenue le 28 janvier 2025 à Bangui entre le Chef d’État-Major des Armées centrafricaines, le Général Zéphirin Mamadou, et le Colonel Olivier Ducret, représentant la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense française. L’objectif principal de cette réunion était de poser les bases d’une reprise progressive de la coopération militaire entre les deux pays. Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment la restructuration de la formation des forces armées, l’appui en matière de renseignement et la fourniture d’équipements adaptés aux besoins des forces de défense centrafricaines. Les parties prenantes ont également abordé la question de la sécurisation des frontières, un enjeu majeur pour la stabilité du pays, confronté aux incursions de groupes armés et aux trafics transfrontaliers.

Ce rapprochement pourrait marquer une nouvelle ère dans les relations entre Paris et Bangui, après plusieurs années de tensions. Si la France s’engage à accompagner la RCA dans la modernisation de son armée et la lutte contre les menaces sécuritaires, le succès de cette coopération dépendra également des orientations politiques du gouvernement centrafricain et de ses choix en matière d’alliances internationales. La mise en place d’un programme d’échange entre les forces armées des deux pays et l’intensification de la formation des cadres militaires figurent parmi les priorités identifiées. Par ailleurs, la RCA devra équilibrer ses relations diplomatiques afin de bénéficier d’un soutien diversifié sans susciter de nouvelles frictions.