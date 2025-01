Afrique : réplique cinglante contre l’Australie, des citoyens avertis

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

Les avertissements aux voyageurs ciblant les pays africains constituent une pratique récurrente des nations occidentales. Ces alertes, souvent émises sans nuance, dépeignent fréquemment le continent comme une zone à risque permanent, négligeant les réalités socio-économiques variées de ses différentes régions. Cette approche unilatérale suscite régulièrement l’indignation des autorités africaines, qui dénoncent une stigmatisation systématique de leurs territoires et une perception déformée de leurs pays.

L’Australie sous le feu des critiques nigérianes

Le Nigeria vient de riposter fermement aux recommandations australiennes déconseillant les voyages sur son territoire. Le ministère des Affaires étrangères australien, via son site Smartraveller, a publié le 20 décembre un avertissement particulièrement sévère, citant des risques de terrorisme, d’enlèvements et de violence. Les autorités australiennes ont même pris la décision radicale de déconseiller tout déplacement dans 24 des 36 États fédérés nigérians, incluant la capitale Abuja et son territoire fédéral.

Une riposte diplomatique sans précédent

La réponse du Nigeria ne s’est pas fait attendre. Dans une démarche inhabituelle, le ministère des Affaires étrangères nigérian a publié ses propres recommandations concernant les voyages en Australie. Le communiqué, diffusé sur le réseau social X, met en garde les citoyens nigérians contre la montée des incidents antisémites et islamophobes sur le sol australien. Les autorités nigérianes soulignent également l’existence de comportements discriminatoires et de cas de harcèlement envers les étrangers dans plusieurs villes australiennes.

Des tensions révélatrices d’enjeux profonds

Cet échange d’avertissements aux voyageurs entre le Nigeria et l’Australie révèle les complexités des relations internationales contemporaines. La réaction nigériane marque une évolution significative dans la manière dont les nations africaines répondent aux alertes sécuritaires les concernant. Cette posture proactive traduit une volonté croissante des pays africains de contester les narrations extérieures sur leur sécurité intérieure. En pointant du doigt les problèmes sociaux australiens, le Nigeria questionne la légitimité des nations occidentales à émettre des jugements unilatéraux sur la sécurité des autres pays, tout en faisant face à leurs propres défis sociétaux.