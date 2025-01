Afrique subsaharienne : prévisions de croissance économique en hausse pour 2024, selon le FMI

Photo: DR

L’Afrique subsaharienne connaît une révision positive de ses perspectives économiques, avec une prévision de croissance de 3,8 % pour 2024, en hausse de 0,2 point par rapport aux prévisions d’octobre 2024. Selon le rapport « World Economic Outlook » publié par le Fonds Monétaire International (FMI) le 17 janvier 2025, cette légère révision à la hausse reflète une meilleure performance économique dans certaines régions de l’Afrique, soutenue par la reprise de la production dans des secteurs clés comme les matières premières, l’agriculture et les services. Les investissements étrangers, bien qu’encore en deçà des niveaux souhaités, ont aussi montré des signes de reprise, contribuant à cette dynamique positive. Le FMI note toutefois que l’Afrique subsaharienne doit encore faire face à des défis importants, notamment en matière de stabilité politique et de financement des infrastructures.

Pour 2025, les prévisions de croissance de la région subsaharienne restent inchangées à 4,2 %, confirmant les estimations faites dans les rapports d’avril et d’octobre 2024. Cette stabilité dans les prévisions indique une confiance relativement forte dans le potentiel de croissance de l’Afrique, soutenue par des réformes économiques continues et l’expansion des secteurs technologiques et des services. Le FMI estime que plusieurs pays d’Afrique subsaharienne bénéficieront d’un environnement macroéconomique plus favorable, malgré les tensions géopolitiques mondiales et les incertitudes économiques liées aux prix des matières premières. L’amélioration des chaînes d’approvisionnement et la résilience de certains marchés émergents africains devraient permettre de maintenir un rythme de croissance relativement robuste au-delà de 2024.

Publicité

Cependant, bien que les perspectives soient positives, le FMI souligne également les vulnérabilités persistantes de l’économie de la région. Les défis liés à l’inflation, à la dette publique élevée et à la nécessité de diversifier les économies demeurent importants. Plusieurs pays d’Afrique subsaharienne continuent de dépendre fortement des exportations de matières premières, ce qui les rend sensibles aux fluctuations des marchés mondiaux. Le rapport met aussi l’accent sur l’impact de la crise climatique, qui pourrait ralentir la croissance dans les secteurs agricoles essentiels pour de nombreux pays de la région.