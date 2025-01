Afrique: Tony Parker choisi pour redorer l’image de ce pays

Tony Parker (Getty Images via AFP)

Nous vivons une ère où l’influence occupe une grande place. Cette influence peut avoir des répercussions sur divers domaines. L’influence peut servir d’outil de soft power et cela, de grandes célébrités l’ont compris. Tony Parker est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de basketball de l’histoire et aujourd’hui il utilise sa renommée pour d’importantes causes.

Tony Parker n’est plus à présenter. L’ancien joueur des San Antonio Spurs a marqué toute une génération de fans. Il faut dire que le natif de Bruges avait une style caractéristiques qui le distinguait des autres. Rapide, percutant avec une aisance au tir et redoutable en contre attaque, Tony Parker faisait partie de l’élite. Ce n’est pas par hasard qu’il a intégré le Hall of Fame de la balle orange.

Après sa retraite internationale, Tony Parker s’est reconverti en Homme d’affaires prospère. Il gravite maintenant dans une autre sphère. Ce mardi 21 janvier, à Paris, Parker a animé une soirée placée sous le signe de l’ambition et du renouveau, avec un objectif clair : redorer l’image de la République démocratique du Congo (RDC) et encourager les investissements dans ce pays aux vastes potentialités.

L’événement, organisé par l’agence de communication congolaise B360 Agency a rassemblé environ 200 invités issus du monde des affaires et des médias. Tony Parker a pris la parole pour exhorter les participants à regarder au-delà des préjugés qui collent à la RDC et à considérer les innombrables opportunités qu’offre ce pays.

Avec ses 100 millions d’habitants et ses richesses naturelles considérables, la RDC représente un marché unique en Afrique. Pourtant, les investissements étrangers restent freinés par des problèmes d’instabilité et des perceptions négatives à l’international. Parker, avec son influence et sa notoriété mondiale, entend jouer un rôle clé pour changer la donne.