Afrique : un projet ferroviaire de 392 km bientôt relancé ?

Dodi Achmad - Unsplash

Un projet ferroviaire stratégique, resté en suspens depuis plusieurs années, pourrait bien reprendre en Éthiopie. L’Ethiopian Railways Corporation (ERC) a récemment lancé un appel à manifestations d’intérêt pour recruter un cabinet de consulting chargé d’évaluer les pertes et de préparer la reprise des travaux sur le corridor ferroviaire à écartement standard (SGR) reliant Awash, Kombolcha et Hara Gebeya. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 14 janvier 2025 pour soumettre leurs propositions.

Lancé en 2015, le projet avait pour ambition de construire une ligne de chemin de fer de 392 km dans le nord de l’Éthiopie, permettant de connecter le centre du pays aux régions septentrionales. Cette initiative devait être réalisée par le groupe turc Yapi Merkezi, sous un contrat clé en main (EPC). Le financement du projet était assuré par un consortium comprenant l’Exim Bank de Turquie, Credit Suisse et plusieurs agences européennes spécialisées dans le crédit à l’exportation.

Cependant, en novembre 2020, le chantier a été brusquement interrompu en raison de l’instabilité sécuritaire provoquée par le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée. Malgré l’avancée des travaux, notamment la pose de rails sur certaines sections, la persistance des tensions dans la région a rendu impossible leur achèvement.

Le corridor ferroviaire Awash-Hara Gebeya revêt une importance capitale pour l’Éthiopie. Il est conçu pour relier les régions du Centre et du Nord du pays tout en se connectant à d’autres lignes stratégiques, notamment celle reliant Mekelle à Hara Gebeya et le réseau ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti. Ce dernier est actuellement le principal axe pour le transport de passagers et de marchandises à destination et en provenance du port de Djibouti, une porte d’entrée essentielle pour les échanges internationaux du pays enclavé.

Toutefois, en l’absence d’une continuité ferroviaire complète, une partie du transport doit encore être effectuée par route. Cette situation entraîne une augmentation significative des coûts logistiques, due aux retards, à la congestion du réseau routier et aux risques d’accidents. Le projet Awash-Hara Gebeya, une fois achevé, permettra non seulement de réduire ces contraintes, mais aussi d’améliorer les capacités de transport de marchandises et de passagers à travers le pays.

La décision de relancer ce projet intervient alors que l’Éthiopie cherche à renforcer son réseau ferroviaire national pour soutenir son développement économique. L’appel à manifestations d’intérêt lancé par l’ERC marque une étape importante dans cette démarche. L’objectif est de dresser un état des lieux des infrastructures existantes et des pertes subies à la suite de l’interruption des travaux. Cette évaluation servira de base pour redémarrer le chantier dans les meilleures conditions possibles.

Cependant, la réussite de cette relance dépendra de plusieurs facteurs, notamment la sécurisation des zones concernées, la mobilisation des financements nécessaires et la capacité des parties prenantes à surmonter les défis logistiques et techniques hérités des années d’interruption.

Au-delà de son impact économique, le projet Awash-Hara Gebeya pourrait également jouer un rôle clé dans la réintégration des régions du Nord, durement touchées par le conflit, dans le tissu national. En facilitant les échanges commerciaux et les déplacements, cette infrastructure contribuerait à la relance économique et sociale des zones concernées.