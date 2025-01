Hydrocarbures en Afrique : ce pays franchit un cap dans sa production

Photo : Reuters

Selon de nombreux experts économiques, la Côte d’Ivoire, grande puissance économique, s’apprête à basculer dans une autre dimension grâce à ses ressources fossiles. En effet, les perspectives dans ce secteur sont immenses pour la Côte d’Ivoire. Il ya un gisement en particulier qui attire les attentions. Il s’agit du Champ Baleine.

Pendant de nombreuses années, l’économie ivoirienne s’est grandement appuyée sur l’agriculture. Il faut dire que la nation d’Afrique de l’Ouest est un leader incontesté dans la culture de diverses spéculations agricoles. C’est ainsi que le pays occupe les premières places dans la culture de Cacao, de café, de banane, d’hévéa etc. Le Cacao et le Café représentent à eux seuls des sources d’entrée massive de capitaux pour les caisses de la RCI.

Avec la valorisation de ses énergies fossiles, le pays est bien parti pour assumer son statut d’économie émergente. Le champ Baleine est un gigantesque projet dont la mise en production à débuter en 2023. La deuxième phase de ce projet a été activé en décembre 2024. Selon les premières autorités ivoiriennes, la production du gisement Baleine a largement dépassé les attentes.

Les deux phases combinées devraient produire entre 75 000 et 85 000 barils de pétrole par jour et entre 80 et 85 millions de pieds cubes de gaz par jour. Une décision quant à une troisième phase d’exploitation sera prise à la fin de l’année 2025, selon les autorités.

Les performances impressionnantes du champ Baleine marquent un tournant décisif pour le secteur énergétique ivoirien. Elles ouvrent des perspectives prometteuses pour l’économie du pays et renforcent sa position en tant qu’acteur clé dans le domaine des hydrocarbures en Afrique de l’Ouest. Cette montée en puissance pourrait attirer davantage d’investissements étrangers et stimuler la croissance économique locale.