Afrique : une entreprise chinoise va investire dans le lithium dans un pays dès 2026

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

La République démocratique du Congo (RDC) est sur le point de devenir un acteur majeur dans la production mondiale de lithium. Bien que ses réserves soient parmi les plus importantes au monde, elle ne possède actuellement aucune mine de lithium. Le groupe minier chinois Zijin Mining Group prévoit de lancer dès début 2026 l’exploitation de la mine de Manono, l’une des plus grandes réserves de lithium au monde.

Ce projet s’inscrit dans un contexte de demande croissante pour ce métal, essentiel à la fabrication des batteries pour véhicules électriques. La demande mondiale en lithium, utilisée principalement dans la fabrication de batteries, a augmenté ces dernières années, alimentée par la transition énergétique et l’essor des véhicules électriques. Cependant, malgré cette forte demande, le marché du lithium souffre aujourd’hui d’une surabondance de l’offre, ce qui complique la rentabilité immédiate des nouveaux projets. Le projet de Zijin rencontre des obstacles juridiques importants. Le mineur australien AVZ Minerals conteste le droit de Zijin d’exploiter cette mine, affirmant que la licence lui a été illégalement attribuée. Un arbitrage est en cours pour trancher ce différend.

Malgré ces tensions, Zijin est déterminé à aller de l’avant et prévoit une production progressive de concentré et de sulfate de lithium. L’entreprise chinoise prévoit de commencer la production de manière progressive, en commençant par l’extraction de concentré et de sulfate de lithium, avant d’étendre ses opérations. L’engagement de Zijin en RDC s’inscrit dans une tendance plus large des investissements chinois dans les ressources minières africaines. La Chine, déjà un acteur majeur dans l’exploitation du cuivre et du cobalt en Afrique, cherche à sécuriser ses approvisionnements en lithium pour répondre aux besoins croissants des secteurs des énergies renouvelables et du stockage d’énergie.

Bien que le marché du lithium ait connu une baisse des prix récemment, les entreprises chinoises misent sur une forte demande à long terme, convaincues que la transition énergétique mondiale soutiendra la hausse des besoins en matériaux pour batteries. Le Congo, autrefois considéré comme un fournisseur de cobalt, devient ainsi un acteur clé dans la compétition mondiale pour l’accès au lithium.