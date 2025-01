Armement: petite embellie pour la France dans ce domaine

Armée française (Photo Shutterstock)

Après une année 2023 décevante avec seulement 8,2 milliards d’euros de commandes d’armement, la France a enregistré un rebond impressionnant en 2024. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé lors de ses vœux aux Invalides que les exportations avaient atteint plus de 18 milliards d’euros, faisant de 2024 la deuxième meilleure année de l’histoire de l’industrie de défense française.

Ce succès est principalement dû à d’importants contrats concernant des plateformes majeures, totalisant plus de 10 milliards d’euros. Parmi ces contrats, on trouve la vente de Rafale à l’Indonésie et à la Serbie, ainsi que la commande de quatre sous-marins Black Sword Barracuda par les Pays-Bas. De quoi confirmer l’intérêt international pour les technologies françaises, qui ont toujours bonne presse.

Des perspectives ambitieuses pour 2025

Le ministre des Armées se montre optimiste pour 2025, annonçant déjà la vente de 14 hélicoptères Caracal à l’Irak. Les ambitions ne s’arrêtent pas là, avec des perspectives de ventes incluant des frégates de défense et d’intervention, notamment à la Grèce et potentiellement à la Norvège, ainsi que des sous-marins, radars, artillerie et Rafale.

L’effort d’exportation vise également le système de défense antiaérienne SAMP/T de nouvelle génération, considéré comme une réponse aux menaces balistiques provenant notamment d’Iran et de Russie. Une technologie qui présente un réel intérêt, surtout à l’heure où la guerre a de nouveau éclaté sur le sol européen et, où les tensions internationales sont plus que vives.

La stratégie d’exportation française

Ces exportations sont jugées cruciales pour le développement de la Base industrielle et technologique de défense française, contribuant de manière significative à la balance commerciale et à la création d’emplois. Le ministre insiste sur le fait qu’elles s’inscrivent dans la continuité du modèle gaulliste des années 1960, constituant une condition essentielle de la souveraineté nationale.