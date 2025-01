Attaque terroriste au Bénin : L’Eglise Protestante envoie un message au Fds

Photo Unsplash

Le mercredi 8 janvier 2025, le Bénin a été victime d’une attaque tragique dans le nord-ouest de son territoire. Une horde armée a semé la mort et la désolation au sein des rangs de l’armée nationale, malgré une résistance héroïque de nos vaillants soldats. Cet événement a profondément touché la nation entière. Face à cette situation dramatique, l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) a publié un message de compassion et d’unité nationale.

Dans cette déclaration, l’EPMB exprime sa tristesse et adresse ses condoléances aux familles endeuillées des soldats tombés au champ d’honneur, tout en saluant leur bravoure dans la défense de la nation. L’Église appelle également à la solidarité envers les différentes composantes de la société béninoise, afin de faire face à cette épreuve commune. Elle invite à se tourner vers Dieu pour trouver force et réconfort en ces temps difficiles.

« Que Dieu accorde réconfort et force à ceux qui pleurent la perte de leurs êtres chers. Que la lumière divine guide les âmes des défunts vers la paix éternelle », peut-on lire dans le message. Dans cet esprit de solidarité, l’EPMB exhorte les citoyens béninois à privilégier l’amour et la compassion pour surmonter la haine et la violence. Elle prie pour que la paix et l’unité prévalent face à l’adversité. Aux forces de défense et de sécurité, l’Église adresse ses encouragements et leur souhaite de trouver en Dieu un refuge et une force pour continuer leur mission de protection du pays. L’EPMB rappelle aux citoyens l’importance de rester unis et de maintenir la foi en Dieu pour construire un avenir plus paisible et empreint d’amour.