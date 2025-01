Atteinte des Odd : Renforcement de la coopération entre le Pnud et les communes béninoises

Le mercredi 22 janvier 2025, Luc Sètondji Atrokpo, maire de Cotonou et président de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb), a reçu en audience Titus Osundina, le Représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement au Bénin.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts collaboratifs visant à renforcer le soutien aux communes du pays pour favoriser l’atteinte des Objectifs de développement durable. Au cours de leurs échanges, les deux parties ont exploré les différentes possibilités de collaboration entre le Pnud et les municipalités béninoises. Titus Osundina a réaffirmé l’engagement du Pnud à accompagner les collectivités locales dans leurs projets de développement durable. En retour, le maire Atrokpo a souligné les besoins prioritaires des communes, notamment en matière d’infrastructures, de gouvernance locale et de renforcement des capacités. Cette rencontre représente une avancée significative pour mobiliser des ressources et élaborer des projets adaptés aux réalités locales. Elle témoigne également de la volonté partagée des deux parties de construire un partenariat solide en faveur du bien-être des populations et de la résilience des territoires. Grâce à ce dialogue constructif, le Pnud et les autorités locales s’engagent à faire du Bénin, un modèle de développement durable en Afrique de l’Ouest.