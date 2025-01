Bénin: des interprétations qui mettent en cause la crédibilité Tofâ

Le 10 janvier 2025, lors des Vodun Days à Ouidah, le Tofâ, une fois encore consulté comme c’est le cas depuis quelques années, a révélé le signe « Fu Yeku » pour l’année 2025. Mais comme en 2024, les interprétations de ce signe par les dignitaires révèlent beaucoup de contradictions. Même quand les voix influentes prennent la parole, elles sèment la confusion et jettent le doute sur la crédibilité de l’art divinatoire Fâ en général et le Tofâ en particulier.

« Il y a urgence à dépolitiser le Fâ afin de le préserver de l’arnaque des brebis galeuses et de la délinquance de certains de ses prêtres escrocs et stupides ». C’est la déclaration faite par candide Azannaï sur sa page Facebook après les propos tenus par David Coffi Aza sur le Tofâ 2025. Même après les mises au point faites par le comité des rites Vodoun, la polémique sur les interprétations du Tofâ n’a pas vraiment baissé. Le signe révélé par la consultation du Tofâ 2025 est « Fu Yeku ». Selon le Professeur Mahougnon Kakpo, président du comité des rites Vodun, ce signe symbolise la protection, l’invincibilité et la prospérité pour le Bénin. Il évoque l’image d’un intrépide au seuil de la demeure paternelle, insensible aux menaces, et suggère que le pays surmontera des dangers qui pourraient affecter d’autres nations.

Il sera rejoint par David Coffi Aza pour qui le signe Fu-Yeku fait-il savoir, annonce « une chose rassurante, car aucune menace ne peut ébranler l’intrépide positionné au seuil de la demeure paternelle. Même si le piment vieillit pendant 41 ans dans la bouteille, l’œil ne saura jamais parader devant lui. Le Fâ dit par-là, que chacun joue son rôle en quelque sorte et qu’on gère la nation sans état d’âme pour que nous puissions aller à bon port ». Aux dires de David Coffi Aza le Tofâ 2025 souhaiterait que Patrice Talon reste au pouvoir après 2026. Ces propos ont suscité de vives réactions au sein de l’opinion.

Cependant, des interprétations divergentes ont émergé. Certains observateurs estiment que « Fu Yeku » pourrait également annoncer des bouleversements majeurs et des défis pour la stabilité du pays, tout en offrant des opportunités à condition de faire preuve d’unité et de solidarité. C’est ce qui ressort de l’explication de Bokonon Dougnon Kankangbé de Kpodji-lèmon dans le département de l’Atlantique. « Les dirigeants doivent faire attention au traitement réservé aux citoyens pour éviter la colère des dieux », souligne – t-il. Il ajoute par ailleurs dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux que l’année 2025 connaîtra beaucoup d’adultère et de faiblesse sexuelle, mais les adultères seront soldés par des décès de femmes qui trompent leurs maris ainsi que les enfants qu’elles porteront lors de leurs actes. D’autres dignitaires de l’art divinatoire Fâ ont suggéré pour ce qui les concerne, que le Tofâ soit décalé désormais des Vodoun Days.

On constate malheureusement que chaque année, la consultation du Tofâ, un rituel divinatoire majeur au Bénin, suscite des interprétations variées et divergentes qui peuvent parfois diviser les populations ou les amener à douter du Tofâ. En 2024, le signe « Sa-Aklan » a été révélé, symbolisant un présage favorable pour le pays selon le Professeur Mahougnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun. Ce signe mettait en avant le rôle central des femmes en tant que catalyseurs de bonheur et de prospérité pour la nation. Cependant, cette interprétation a été contestée par d’autres initiés et Bokonon. Certains ont estimé que « Sa Aklan » n’était pas un signe positif, suggérant plutôt des divisions ou des confusions. Ils ont critiqué l’interprétation officielle, la jugeant biaisée ou erronée, et ont exprimé des préoccupations quant à une possible politisation du rituel.

Des voix se sont élevées de plus en plus pour déplorer une récupération politique du rituel, estimant que les messages délivrés par le Fâ étaient orientés pour servir des intérêts particuliers plutôt que l'ensemble de la communauté. D'aucuns se demandent si la composition du comité des rites Vodoun, de personnes politiquement engagées n'est pas une cause majeure de ce qui s'observe actuellement.